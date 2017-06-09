9 июня 2017, 11:39
Особая версия Renault Megane создается для Франции
В компании Renault собираются выпустить особую версию хэтчбека Megane Akaji. Модель предназначена для внутреннего французского рынка, в других странах, вероятнее всего, не появится.
Внешне популярный хэтчбек почти не поменяется. Очертания кузова останутся прежними, но машина получит 18-ти дюймовые колёсные диски с необычной для этой модели конструкцией.
Прежней останется и трансмиссия. Покупатель сможет выбрать машину как с бензиновым 1,2 литровым мотором, так и с дизельными, почти идентичными 1,5 и 1,6 литровыми турбированными двигателями, имеющими мощность 110 и 130 л.с. Выбора коробки передач нет, клиенты ограничены механической шестискоростной коробкой передач.
Известно, что Megane Akaji в первую очередь получит изменения, влияющие на комфорт. Передние сидения модели теперь станут массажными, а также у них появится подогрев. Обшивка салона выполняется темно-коричневой кожей со вставками из алюминия, дизайн также несколько изменится.
На «приборке» появится мультимедийная система с возможностью поддержки Android Auto и Apple CarPlay. Кроме того, в салоне разместят акустическую систему.
Цена машины составит 27 700 евро.
Комплектации и технические характеристики
|Renault Megane Expression 2.0 MT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|хэтчбек
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|137
|Объем двигателя
|1997
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|11.0
|Загородный цикл
|6.2
|Смешанный цикл
|8.0
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Отзывы по теме
машина 2013 год декабрь месяц где находитьса диагонотицеский разбём
Когда в командировку приезжаешь в чужой город, прокат очень выручает. Да много ситуаций может быть.
Интересует как обстоят дела на М4 дон, скоро ехать в Москву а там говорят пробки не реальные.
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