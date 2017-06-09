9 июня 2017, 11:39

Особая версия Renault Megane создается для Франции

В компании Renault собираются выпустить особую версию хэтчбека Megane Akaji. Модель предназначена для внутреннего французского рынка, в других странах, вероятнее всего, не появится.
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Внешне популярный хэтчбек почти не поменяется. Очертания кузова останутся прежними, но машина получит 18-ти дюймовые колёсные диски с необычной для этой модели конструкцией.
 
Прежней останется и трансмиссия. Покупатель сможет выбрать машину как с бензиновым 1,2 литровым мотором, так и с дизельными, почти идентичными 1,5 и 1,6 литровыми турбированными двигателями, имеющими мощность 110 и 130 л.с. Выбора коробки передач нет, клиенты ограничены механической шестискоростной коробкой передач.
 
Известно, что Megane Akaji в первую очередь получит изменения, влияющие на комфорт. Передние сидения модели теперь станут массажными, а также у них появится подогрев. Обшивка салона выполняется темно-коричневой кожей со вставками из алюминия, дизайн также несколько изменится.
 
На «приборке» появится мультимедийная система с возможностью поддержки Android Auto и Apple CarPlay. Кроме того, в салоне разместят акустическую систему.
 
Цена машины составит 27 700 евро.

Комплектации и технические характеристики

Renault Megane Expression 2.0 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин137
Объем двигателя1997
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл11.0
Загородный цикл6.2
Смешанный цикл8.0
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Renault Megane sedan
машина 2013 год декабрь месяц где находитьса диагонотицеский разбём
фаиз
прокат авто
Когда в командировку приезжаешь в чужой город, прокат очень выручает. Да много ситуаций может быть.
Klarr
Путешествие к Черному морю
Интересует как обстоят дела на М4 дон, скоро ехать в Москву а там говорят пробки не реальные.
n-gel93
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Особая версия Renault Megane создается для Франции
Внешне популярный хэтчбек почти не поменяется. Очертания кузова останутся прежними, но машина получит 18-ти дюймовые колёсные диски с необычной для этой модели конструкцией. Прежней останется и трансмиссия. Покупатель сможет выбрать машину как с бензиновым 1,2 литровым мотором, так и с дизельными, почти идентичными 1,5 и 1,6 литровыми турбированными двигателями, имеющими мощность 110 и 130 л.с. Выбора коробки передач нет, клиенты ограничены механической шестискоростной коробкой передач. Известно, что Megane Akaji в первую очередь получит изменения, влияющие на комфорт. Передние сидения модели теперь станут массажными, а также у них появится подогрев. Обшивка салона выполняется темно-коричневой кожей со вставками из алюминия, дизайн также несколько изменится. На «приборке» появится мультимедийная система с возможностью поддержки Android Auto и Apple CarPlay. Кроме того, в салоне разместят акустическую систему. Цена машины составит 27 700 евро.
2017-06-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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