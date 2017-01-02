2 января 2017, 09:37

Остаточная глубина протектора шины требует особого контроля

Если вы используете зимние шины не первый сезон, самое время убедиться, что глубина их протектора составляет не менее 4 мм. По информации экспертов Continental, это тот минимум, при котором резина на зимней дороге будет работать более-менее эффективно.
  Остаточная глубина протектора шины требует особого контроля Остаточная глубина протектора шины требует особого контроля Остаточная глубина протектора шины требует особого контроля Остаточная глубина протектора шины требует особого контроля
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фото
  
Указанная величина соответствует техническому регламенту таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», действующему с 1 января 2015 года, который гласит: «Остаточная глубина рисунка протектора зимних шин, предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированных знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также маркированных знаками «M+S», «M&S», «M S» (при отсутствии индикаторов износа), во время эксплуатации на указанном покрытии составляет не более 4 мм».  
 
У этих требований есть практическая основа. Дело в том, что с уменьшением глубины протектора сокращается способность каналов и канавок эффективно отводить воду из пятна контакта, а это влечет опасность возникновения аквапланирования в дождь и слякоть.
 
В свою очередь, уменьшение высоты блоков протектора и стирание сцепных кромок приводит к заметному ухудшению сцепления в глубоком снегу и на снежном накате. В движении это проявляется в снижении реакций на руль, повышенной склонностью к заносу или сносу, а также ухудшению разгонной и тормозной динамики.
 
Последний фактор особенно опасен при езде на высокой скорости в плотном потоке, а также на участках с наземными пешеходными переходами. Экспериментально доказано, что износ половины протектора - с 8 мм до 4 мм - на зимней дороге значительно увеличивает тормозной путь.
 
Важно еще помнить, что во время эксплуатации резина от пробега и возраста высыхает, теряет эластичность, становится жестче, а показатели поведения шины в области сцепления ухудшаются еще на 5-7%. 

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Остаточная глубина протектора шины требует особого контроля
Указанная величина соответствует техническому регламенту таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», действующему с 1 января 2015 года, который гласит: «Остаточная глубина рисунка протектора зимних шин, предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированных знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также маркированных знаками «M+S», «M&S», «M S» (при отсутствии индикаторов износа), во время эксплуатации на указанном покрытии составляет не более 4 мм».   У этих требований есть практическая основа. Дело в том, что с уменьшением глубины протектора сокращается способность каналов и канавок эффективно отводить воду из пятна контакта, а это влечет опасность возникновения аквапланирования в дождь и слякоть. В свою очередь, уменьшение высоты блоков протектора и стирание сцепных кромок приводит к заметному ухудшению сцепления в глубоком снегу и на снежном накате. В движении это проявляется в снижении реакций на руль, повышенной склонностью к заносу или сносу, а также ухудшению разгонной и тормозной динамики. Последний фактор особенно опасен при езде на высокой скорости в плотном потоке, а также на участках с наземными пешеходными переходами. Экспериментально доказано, что износ половины протектора - с 8 мм до 4 мм - на зимней дороге значительно увеличивает тормозной путь.  Важно еще помнить, что во время эксплуатации резина от пробега и возраста высыхает, теряет эластичность, становится жестче, а показатели поведения шины в области сцепления ухудшаются еще на 5-7%. 
2017-01-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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