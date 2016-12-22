Оставлять детей одних в машине с 2017 года запрещено
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Нарушение будет караться штрафом в 500 рублей, даже если водитель намерен отлучиться всего на пару минут. Это не единственное изменение ПДД, которое ожидается в следующем году.
Водителям предписано подбирать автомобильные кресла с учетом возрастных особенностей, веса и роста маленького пассажира. За нарушение – штраф 3 000 рублей.
Это - лишь несколько инициатив, направленных на повышение безопасности дорожного движения. Также Минтранс РФ начал работать над созданием системы «Электронный путевой лист», которая позволит водителям коммерческого транспорта проходить осмотры перед выходом в рейс на удаленной основе.
Если будет от 700тр сразу куплю. Фиатовцы должны понимать, если цена будет одинаковая с конкурентами, то "успех" будет аналогичен прошлому. Не котируется у нас Фиат, автомобили не ликвидные. Если хотите продавать, то кроме как ценой, привлечь не удастся. Характеристики примерно у всех одинаковые, дизайн ...
По словам менеджера кондиционер добавляет 500000 рублей. Бред полнейший. Мы потому и не купили Punto в свое время, так как были только максимальные комплектации да еще и с какими то ненужными допами. В итоге катаемся на Пежо с климатконтролем за более меньшие деньги. Пишут дешевле и оснащеннее L200, ...
Оставлять детей одних в машине с 2017 года запрещено
Водителям предписано подбирать автомобильные кресла с учетом возрастных особенностей, веса и роста маленького пассажира. За нарушение – штраф 3 000 рублей. Это - лишь несколько инициатив, направленных на повышение безопасности дорожного движения. Также Минтранс РФ начал работать над созданием системы «Электронный путевой лист», которая позволит водителям коммерческого транспорта проходить осмотры перед выходом в рейс на удаленной основе.
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