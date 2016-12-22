22 декабря 2016, 09:52

Оставлять детей одних в машине с 2017 года запрещено

Нарушение будет караться штрафом в 500 рублей, даже если водитель намерен отлучиться всего на пару минут. Это не единственное изменение ПДД, которое ожидается в следующем году.
Водителям предписано подбирать автомобильные кресла с учетом возрастных особенностей, веса и роста маленького пассажира. За нарушение – штраф 3 000 рублей.
 
Это - лишь несколько инициатив, направленных на повышение безопасности дорожного движения. Также Минтранс РФ начал работать над созданием системы «Электронный путевой лист», которая позволит водителям коммерческого транспорта проходить осмотры перед выходом в рейс на удаленной основе.

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Оставлять детей одних в машине с 2017 года запрещено
Водителям предписано подбирать автомобильные кресла с учетом возрастных особенностей, веса и роста маленького пассажира. За нарушение – штраф 3 000 рублей. Это - лишь несколько инициатив, направленных на повышение безопасности дорожного движения. Также Минтранс РФ начал работать над созданием системы «Электронный путевой лист», которая позволит водителям коммерческого транспорта проходить осмотры перед выходом в рейс на удаленной основе.
2016-12-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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