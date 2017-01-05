От всего объема свай Крымского моста погружено 50%
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На 50% выполнены свайные работы на морских и сухопутных участках строительства Крымского моста. На глубину от 12 до 90 метров погружено почти 3 540 свай из более чем 7 000, запланированных проектом.
«Сваи диаметром 1420 мм с толщиной стенки 40 мм погружают на фарватерном участке в основания двух самых больших опор моста в Крым: они будут держать над водой судоходные арки. Фундамент каждой фарватерной опоры – это 95 свай из толстостенной стальной трубы», - поведал Кайрат Турсунбеков, зам. начальника ФКУ Упрдор «Тамань».
Перед началом свайных работ на фарватерном участке сотрудники одного из НИИ проверили несущую способность грунта и трубчатых свай в Керченском проливе. На специальном стенде, развернутом в акватории, испытываемую сваю нагрузили 6-ю гидравлическими домкратами. Они обеспечили давление в 2500 тонн, в результате которого была определена степень осадки сваи и сопротивления грунта.
Фундаменты автодорожных и железнодорожных опор Крымского моста формируют из свай 3 типов. Работы по буронабивным сваям (таманская сторона) выполнены в полном объеме, по призматическим (керченская сторона) – на 50%, по трубчатым – а таких по проекту почти 5,5 тыс. – более чем на 40%.
«Если собрать воедино все погруженные на данный момент трубосваи, получили бы трубу длиной более чем 150 км», - отметил г-н Турсунбеков. Он подчеркнул, что к концу первого года строительства достигнут запланированный темп работ: на сухопутных участках ежесуточно погружается 10 трубчатых свай, на морских – от 3 трубосвай.
К началу 2017 года готовы более 210 опор моста из 595. В работе – еще 140 опор. Укрупнено более 15 тыс. из 220 тыс. тонн металлоконструкций пролетных строений. Собрано свыше 4,5 тыс. тонн металлоконструкций арочных пролетов из запланированных 10 тыс. тонн. Выполнено бетонирование плиты проезжей части в объеме почти 2 тыс. кубометров.
Как-то пришли в негодность задние тормозные дисковые колодки. Вообще, изначально в сервисе настаивали заменить тормозные диски, но сразу понял, что пытаются что-то свое навязать. Да и замена дисков подороже выйдет. Так вот раньше стояли колодки брембо. Захотелось попробовать хваленые EGT (несколько раз ...
От всего объема свай Крымского моста погружено 50%
«Сваи диаметром 1420 мм с толщиной стенки 40 мм погружают на фарватерном участке в основания двух самых больших опор моста в Крым: они будут держать над водой судоходные арки. Фундамент каждой фарватерной опоры – это 95 свай из толстостенной стальной трубы», - поведал Кайрат Турсунбеков, зам. начальника ФКУ Упрдор «Тамань». Перед началом свайных работ на фарватерном участке сотрудники одного из НИИ проверили несущую способность грунта и трубчатых свай в Керченском проливе. На специальном стенде, развернутом в акватории, испытываемую сваю нагрузили 6-ю гидравлическими домкратами. Они обеспечили давление в 2500 тонн, в результате которого была определена степень осадки сваи и сопротивления грунта. Фундаменты автодорожных и железнодорожных опор Крымского моста формируют из свай 3 типов. Работы по буронабивным сваям (таманская сторона) выполнены в полном объеме, по призматическим (керченская сторона) – на 50%, по трубчатым – а таких по проекту почти 5,5 тыс. – более чем на 40%. «Если собрать воедино все погруженные на данный момент трубосваи, получили бы трубу длиной более чем 150 км», - отметил г-н Турсунбеков. Он подчеркнул, что к концу первого года строительства достигнут запланированный темп работ: на сухопутных участках ежесуточно погружается 10 трубчатых свай, на морских – от 3 трубосвай. К началу 2017 года готовы более 210 опор моста из 595. В работе – еще 140 опор. Укрупнено более 15 тыс. из 220 тыс. тонн металлоконструкций пролетных строений. Собрано свыше 4,5 тыс. тонн металлоконструкций арочных пролетов из запланированных 10 тыс. тонн. Выполнено бетонирование плиты проезжей части в объеме почти 2 тыс. кубометров.
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