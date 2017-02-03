От всевидящего ока фотокамеры уходит все меньше российских водителей
В ГИБДД утверждают, что фотокамеры способствуют предупреждению правонарушений в области дорожного движения, а также существенно влияют на дисциплину водителей. Поэтому развитие подобных систем в стране будет развиваться и впредь. На сегодняшний день средства автоматической фиксации нарушений ПДД действуют практически во всех регионах России. Комплексами охвачено 8,9 тыс. стационарных и 4,1 тыс. переменных зон контроля.
В регионах функционируют Центры автоматизированной фиксации административных правонарушений, в которых аккумулируются данные о нарушениях ПДД, совершенных водителями и зафиксированных комплексами, работающими в авторежиме. Здесь же оформляются постановления по делам об административных правонарушениях, которые затем вместе со штрафными квитанциями направляются автовладельцам.
В автоматическом режиме сегодня фиксируются факты движения ТС по полосам для общественного транспорта, превышения установленной скорости движения, нарушений правил остановки и стоянки, проезда под знак «Въезд запрещен» и на запрещающий сигнал светофора, в том числе на ж/д переездах, а также выявляются факты непредоставления преимущества в движении пешеходам в зоне пешеходных переходов. Все активнее ведется проработка технических решений по фиксации и других видов нарушений ПДД.
61 млн выше указанных постановлений, безусловно, много, но это, согласно данным ГИБДД, лишь 71,3% от общего количества вынесенных постановлений в отношении водителей. Аналогичный показатель 2015 года – 50 млн или 67% от всех вынесенных постановлений.
Сегодня около 5 000 стационарных комплексов (56%) ориентированы на фиксацию превышения установленной скорости. Таких нарушений в 2016 году выявлено 53 млн, что составляет практически 87% от общего количества правонарушений, зафиксированных в автоматическом режиме.
На дорогах страны все больше появляется систем, функционирующих превышение установленной скорости движения ТС путем вычисления его средней скорости движения. В 2016 году данные технические средства использовались в 28 субъектах РФ. На сегодняшний день подобными техническими средствами охвачены 583 зоны контроля. По материалам, полученным с комплексов, в прошлом году вынесено более 3,2 млн постановлений, что составляет 5,3% от общего количества постановлений вынесенных в отношении собственников ТС в авторежиме.
Заметно расширился спектр видов выявляемых правонарушений в области дорожного движения. Сегодня в России функционирует 334 комплекса, предназначенных для фиксации нарушений правил проезда регулируемых перекрестков (в 2015 году их было 272), 302 – для фиксации фактов выезда на полосу, предназначенную для встречного движения, и проезда под знак «Въезд запрещен» (в 2015 году их было 258), 43 – для фиксации нарушений в зонах железнодорожных переездов (в 2015 году - 43), 52 – для фиксации фактов непредоставления преимущества в движении пешеходам в зоне пешеходных переходов (в 2015 году - 34).
Также в автоматическом режиме 635 комплексов фиксируют факты движения ТС по полосам для общественного транспорта (в 2015 году - 414), 526 – нарушения правил остановки и стоянки (в 2015 году – 396), 259 – нарушения требований знака «Движение грузовых автомобилей запрещено» (в 2015 году – 163 комплекса).
В Госавтоинспекции говорят, что проведенная оценка влияния средств автофиксации нарушений ПДД на состояние аварийности в местах их установки показала свой эффект: снизилось не только количество ДТП, но и, что важнее, число погибших и пострадавших в них людей.
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