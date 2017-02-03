3 февраля 2017, 08:52

От всевидящего ока фотокамеры уходит все меньше российских водителей

В 2016 году посредством работы автоматических комплексов фото- видеофиксации в России было вынесено 50 млн постановлений по делам об административных правонарушениях. Это на 22 % больше, чем за 12 месяцев 2015 года (50 млн).
  От всевидящего ока фотокамеры уходит все меньше российских водителей От всевидящего ока фотокамеры уходит все меньше российских водителей От всевидящего ока фотокамеры уходит все меньше российских водителей От всевидящего ока фотокамеры уходит все меньше российских водителей От всевидящего ока фотокамеры уходит все меньше российских водителей От всевидящего ока фотокамеры уходит все меньше российских водителей
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фото
  

В ГИБДД утверждают, что фотокамеры способствуют предупреждению правонарушений в области дорожного движения, а также существенно влияют на дисциплину водителей. Поэтому развитие подобных систем в стране будет развиваться и впредь. На сегодняшний день средства автоматической фиксации нарушений ПДД действуют практически во всех регионах России. Комплексами охвачено 8,9 тыс. стационарных и 4,1 тыс. переменных зон контроля.

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В регионах функционируют Центры автоматизированной фиксации административных правонарушений, в которых аккумулируются данные о нарушениях ПДД, совершенных водителями и зафиксированных комплексами, работающими в авторежиме. Здесь же оформляются постановления по делам об административных правонарушениях, которые затем вместе со штрафными квитанциями направляются автовладельцам.

В автоматическом режиме сегодня фиксируются факты движения ТС по полосам для общественного транспорта, превышения установленной скорости движения, нарушений правил остановки и стоянки, проезда под знак «Въезд запрещен» и на запрещающий сигнал светофора, в том числе на ж/д переездах, а также выявляются факты непредоставления преимущества в движении пешеходам в зоне пешеходных переходов. Все активнее ведется проработка технических решений по фиксации и других видов нарушений ПДД.

61 млн выше указанных постановлений, безусловно, много, но это, согласно данным ГИБДД, лишь 71,3% от общего количества вынесенных постановлений в отношении водителей. Аналогичный показатель 2015 года – 50 млн или 67% от всех вынесенных постановлений.

Сегодня около 5 000 стационарных комплексов (56%) ориентированы на фиксацию превышения установленной скорости. Таких нарушений в 2016 году выявлено 53 млн, что составляет практически 87% от общего количества правонарушений, зафиксированных в автоматическом режиме.

На дорогах страны все больше появляется систем, функционирующих превышение установленной скорости движения ТС путем вычисления его средней скорости движения. В 2016 году данные технические средства использовались в 28 субъектах РФ. На сегодняшний день подобными техническими средствами охвачены 583 зоны контроля. По материалам, полученным с комплексов, в прошлом году вынесено более 3,2 млн постановлений, что составляет 5,3% от общего количества постановлений вынесенных в отношении собственников ТС в авторежиме.

Заметно расширился спектр видов выявляемых правонарушений в области дорожного движения. Сегодня в России функционирует 334 комплекса, предназначенных для фиксации нарушений правил проезда регулируемых перекрестков (в 2015 году их было 272), 302 – для фиксации фактов выезда на полосу, предназначенную для встречного движения, и проезда под знак «Въезд запрещен» (в 2015 году их было 258), 43 – для фиксации нарушений в зонах железнодорожных переездов (в 2015 году - 43), 52 – для фиксации фактов непредоставления преимущества в движении пешеходам в зоне пешеходных переходов (в 2015 году - 34).

Также в автоматическом режиме 635 комплексов фиксируют факты движения ТС по полосам для общественного транспорта (в 2015 году - 414), 526 – нарушения правил остановки и стоянки (в 2015 году – 396), 259 – нарушения требований знака «Движение грузовых автомобилей запрещено» (в 2015 году – 163 комплекса).

В Госавтоинспекции говорят, что проведенная оценка влияния средств автофиксации нарушений ПДД на состояние аварийности в местах их установки показала свой эффект: снизилось не только количество ДТП, но и, что важнее, число погибших и пострадавших в них людей.

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От всевидящего ока фотокамеры уходит все меньше российских водителей
В ГИБДД утверждают, что фотокамеры способствуют предупреждению правонарушений в области дорожного движения, а также существенно влияют на дисциплину водителей. Поэтому развитие подобных систем в стране будет развиваться и впредь. На сегодняшний день средства автоматической фиксации нарушений ПДД действуют практически во всех регионах России. Комплексами охвачено 8,9 тыс. стационарных и 4,1 тыс. переменных зон контроля.{{material_117361}} В регионах функционируют Центры автоматизированной фиксации административных правонарушений, в которых аккумулируются данные о нарушениях ПДД, совершенных водителями и зафиксированных комплексами, работающими в авторежиме. Здесь же оформляются постановления по делам об административных правонарушениях, которые затем вместе со штрафными квитанциями направляются автовладельцам.В автоматическом режиме сегодня фиксируются факты движения ТС по полосам для общественного транспорта, превышения установленной скорости движения, нарушений правил остановки и стоянки, проезда под знак «Въезд запрещен» и на запрещающий сигнал светофора, в том числе на ж/д переездах, а также выявляются факты непредоставления преимущества в движении пешеходам в зоне пешеходных переходов. Все активнее ведется проработка технических решений по фиксации и других видов нарушений ПДД.61 млн выше указанных постановлений, безусловно, много, но это, согласно данным ГИБДД, лишь 71,3% от общего количества вынесенных постановлений в отношении водителей. Аналогичный показатель 2015 года – 50 млн или 67% от всех вынесенных постановлений.Сегодня около 5 000 стационарных комплексов (56%) ориентированы на фиксацию превышения установленной скорости. Таких нарушений в 2016 году выявлено 53 млн, что составляет практически 87% от общего количества правонарушений, зафиксированных в автоматическом режиме.На дорогах страны все больше появляется систем, функционирующих превышение установленной скорости движения ТС путем вычисления его средней скорости движения. В 2016 году данные технические средства использовались в 28 субъектах РФ. На сегодняшний день подобными техническими средствами охвачены 583 зоны контроля. По материалам, полученным с комплексов, в прошлом году вынесено более 3,2 млн постановлений, что составляет 5,3% от общего количества постановлений вынесенных в отношении собственников ТС в авторежиме. Заметно расширился спектр видов выявляемых правонарушений в области дорожного движения. Сегодня в России функционирует 334 комплекса, предназначенных для фиксации нарушений правил проезда регулируемых перекрестков (в 2015 году их было 272), 302 – для фиксации фактов выезда на полосу, предназначенную для встречного движения, и проезда под знак «Въезд запрещен» (в 2015 году их было 258), 43 – для фиксации нарушений в зонах железнодорожных переездов (в 2015 году - 43), 52 – для фиксации фактов непредоставления преимущества в движении пешеходам в зоне пешеходных переходов (в 2015 году - 34).Также в автоматическом режиме 635 комплексов фиксируют факты движения ТС по полосам для общественного транспорта (в 2015 году - 414), 526 – нарушения правил остановки и стоянки (в 2015 году – 396), 259 – нарушения требований знака «Движение грузовых автомобилей запрещено» (в 2015 году – 163 комплекса). В Госавтоинспекции говорят, что проведенная оценка влияния средств автофиксации нарушений ПДД на состояние аварийности в местах их установки показала свой эффект: снизилось не только количество ДТП, но и, что важнее, число погибших и пострадавших в них людей.
2017-02-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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