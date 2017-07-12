12 июля 2017, 17:38

Отечественный аэромобиль-амфибия дебютирует на МАКС-2017

Российский консорциум, в который вошли российские организации «Авиасалон», «Электроавтоматика», «Авиационно-космические технологии» и другие, готов презентован на международном авиасалоне МАКС-2017 свою разработку вездехода-амфибии. Особенностью модели является то, что ее можно использовать не только в качестве аэроглиссера, но и в виде летательного аппарата с мягким крылом.
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Новинка получила название «Тритон». Ее габариты составляют 2,95 м в длину и 2,24 м в высоту. Электродвигатель, установленный на вездеходе, позволит будущему владельцу развивать скорость до 100 км/ч по суше, а дальность хода составит около 100 км.

Передвижение по воздуху обеспечивается тихим десятилопастным винтом. В режиме глиссирования «Тритон» преодолеет до 400 км на максимальной высоте в 4,2 км. На водной поверхности универсальный транспорт превращается аэроглиссер. Вездеход рассчитан на двух пассажиров.

Глава НПО «Авиационно-космические технологии» Александр Бегак заявил, что перед разработчиками стояла задача реализовать проект, который будет интересен не только на российском рынке, но и завоюет популярность за рубежом.

Впереди у «Тритона» продолжительные испытания, которые состоятся в  рамках экспедиции на гору Эльбрус. Новинка будет протестирована в экстремальных и естественных условиях. Разработчики пока не сделали заявления о сроках производства, старте продаж и стоимости модели.

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Отечественный аэромобиль-амфибия дебютирует на МАКС-2017
{{material_119961}}Новинка получила название «Тритон». Ее габариты составляют 2,95 м в длину и 2,24 м в высоту. Электродвигатель, установленный на вездеходе, позволит будущему владельцу развивать скорость до 100 км/ч по суше, а дальность хода составит около 100 км.Передвижение по воздуху обеспечивается тихим десятилопастным винтом. В режиме глиссирования «Тритон» преодолеет до 400 км на максимальной высоте в 4,2 км. На водной поверхности универсальный транспорт превращается аэроглиссер. Вездеход рассчитан на двух пассажиров.Глава НПО «Авиационно-космические технологии» Александр Бегак заявил, что перед разработчиками стояла задача реализовать проект, который будет интересен не только на российском рынке, но и завоюет популярность за рубежом.Впереди у «Тритона» продолжительные испытания, которые состоятся в  рамках экспедиции на гору Эльбрус. Новинка будет протестирована в экстремальных и естественных условиях. Разработчики пока не сделали заявления о сроках производства, старте продаж и стоимости модели.
2017-07-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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