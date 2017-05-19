Открыто движение по заметно улучшенному участку трассы М-4 «Дон» в Ростовской области
Без малого 28-километровый участок отныне соответствует технической категории 1Б (до проведения работ – II). Это означает, что на дороге нет примыканий в одном уровне, появились разделенные бетонным парапетом встречные потоки движения, повышен скоростной режим. Количество полос – 4, максимально разрешенная скорость – 120 км/ч
Теперь на полностью электрифицированном участке функционируют 2 путепровода, транспортная развязка на км 1116, разрешен проезд для сельхозтехники (км 1095), от шума машин спасают защитные экраны. На первых порах участок эксплуатируется на бесплатной основе, в ближайшей перспективе планируется взимание платы.
Когда это станет актуальным, ГК «Автодор» проинформирует об этом отдельно. Попутно будут озвучены тарифы и возможные скидки, альтернативные маршруты проезда, другая полезная автовладельцам информация.
В церемонии открытия приняли участие зам. председателя Совета Федерации Евгений Бушмин, министр транспорта Максим Соколов, губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель правления ГК «Автодор» Сергей Кельбах.
От себя заметим, что до конца текущего года в России будут введены в эксплуатацию еще 2 платных участка. На сей раз речь идет о строящейся высокоскоростной магистрали М-11 Москва-Санкт-Петербург (км 208-258, Тверь - Вышний Волочек) и о трассе М-3 «Украина» (км 174-194).
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