Открытый MINI Cooper S оценили в 2 035 000 рублей
Агрегат выступит в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. С такой «начинкой» автомобиль сможет разгоняться с места до 100 км/ч всего за 7,1 секунды, а максимальная скорость составляет 228 км/ч.
В базовом исполнении открытый Cooper S имеет 2-зонный климат-контроль со специальным режимом для движения с открытым верхом, активный круиз-контроль и мультимедийный комплекс с приложением для управления камерами GoPro.
Крыша, сделанная из ткани, способна подниматься и опускаться за 18 секунд на скорости до 30 км/ч. Также в MINI предусмотрели режим полуоткрытого верха, когда крыша отодвигается только на 40 см. Из полезных конструктивных особенностей – увеличенный по сравнению с предшественником багажник. Он теперь составляет 215 литров при поднятой крыше.
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