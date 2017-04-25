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25 апреля 2017, 09:54

Открытый MINI Cooper S оценили в 2 035 000 рублей

В конце мая российские дилеры MINI начнут продажи нового поколения Cooper S Cabrio. Автомобиль предложат с 2-литровым 192-сильным турбированным мотором (280 Нм) по цене от 2 035 000 рублей.
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  Открытый MINI Cooper S оценили в 2 035 000 рублей Mini Cooper S, Mini Открытый MINI Cooper S оценили в 2 035 000 рублей Mini Cooper S, Mini Открытый MINI Cooper S оценили в 2 035 000 рублей
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Агрегат выступит в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. С такой «начинкой» автомобиль сможет разгоняться с места до 100 км/ч всего за 7,1 секунды, а максимальная скорость составляет 228 км/ч.

Mini Cooper S
Выпускается с 2002 г.
Новый 1 075 000 Р
Объявлений: 21
Отзывов: 2

В базовом исполнении открытый Cooper S имеет 2-зонный климат-контроль со специальным режимом для движения с открытым верхом, активный круиз-контроль и мультимедийный комплекс с приложением для управления камерами GoPro.

Крыша, сделанная из ткани, способна подниматься и опускаться за 18 секунд на скорости до 30 км/ч. Также в MINI предусмотрели режим полуоткрытого верха, когда крыша отодвигается только на 40 см. Из полезных конструктивных особенностей – увеличенный по сравнению с предшественником багажник. Он теперь составляет 215 литров при поднятой крыше.

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Отзывы по теме
Форум Mini Cooper S
Машина понравилась очень. Не буду сравнивать с другими, это всё-таки Бентли!
Владимир
Audi A1 против Mini Cooper
и линейка моторов от 1,6л, 1,8 л, 2,0 л и позже - турбо.-в общем - новое - хорошо забытое старое. Люк и проветриваемые задние стекла - также в комплектации, кожаный салон и т.д. Старое доброе купе 1996 г.в. с новыми наворотами
гаечка
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Открытый MINI Cooper S оценили в 2 035 000 рублей
Агрегат выступит в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. С такой «начинкой» автомобиль сможет разгоняться с места до 100 км/ч всего за 7,1 секунды, а максимальная скорость составляет 228 км/ч.{{model_1615}} В базовом исполнении открытый Cooper S имеет 2-зонный климат-контроль со специальным режимом для движения с открытым верхом, активный круиз-контроль и мультимедийный комплекс с приложением для управления камерами GoPro.Крыша, сделанная из ткани, способна подниматься и опускаться за 18 секунд на скорости до 30 км/ч. Также в MINI предусмотрели режим полуоткрытого верха, когда крыша отодвигается только на 40 см. Из полезных конструктивных особенностей – увеличенный по сравнению с предшественником багажник. Он теперь составляет 215 литров при поднятой крыше.
2017-04-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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