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11 мая 2017, 14:39

Озвучен ценник на Alfa Romeo Stelvio

В США начались продажи первого кроссовера Alfa Romeo - модели Stelvio. Правда, если в дилерские центры «живые» экземпляры поступят летом, то сейчас, весной, покупатели могут оформить предзаказ.
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Модель Alfa Romeo Stelvio обойдется покупателям США в 41 995 долларов, что эквивалентно 2 421 000 рублей. В базовой комплектации предусмотрен 2-литровый турбированный мотор с 280-сильной отдачей и 415 Нм крутящего момента. Трансмиссия выступает только 8-ступенчатый «автомат» с системой полного привода.
 
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Базовой комплектацией предусмотрены светодиодные фары, электропривод двери багажника и 19-дюймовые колесные диски. За дополнительную оплату покупателям предлагается пакет Sport Package стоимостью 1 800 долларов. В перечень оборудования в этом случае входят 20-дюймовые колёсные диски, рейлинги на крыше и спортивная подвеска.
 
Как сообщалось ранее, салон автомобиля обит кожей, у сидений есть функция подогрева. В интерьере также присутствуют деревянные вставки. Экран мультимедийной системы имеет диагональ 8,8 дюйма. Также Stelvio оборудован системами предупреждения лобового столкновения, LDW, экстренного торможения, датчиками парктроника, камерой заднего вида, автоматической регулировкой света фар и цветными тормозными суппортами.
Новинки и концепт кары Альфа Ромео

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Отзывы по теме
Форум Alfa Romeo 147
всем привет, подскажите, кто знает, купил alfa 147 после капиталки двигателя на 5000-ой тысячи отрывается клапан и разбивает поршень..Клапана брал не оригинал в exsist, сейчас запрос на запчасти сделал в alfaclub , они отправили прайс: 1 Прокладка ГБЦ AA5420 700р 2 Поршень 7137079 8500р 3 Вкладыши ...
Михаил
Форум Alfa Romeo 155
где взять электро схему для Alfa Romeo 155
миша
Alfa Romeo. Нерентабельно, но почетно
Очень красивые автомобили у Alfa, каждая из них с душой... Жаль, что рынок беспощаден.
Александр
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Озвучен ценник на Alfa Romeo Stelvio
Модель Alfa Romeo Stelvio обойдется покупателям США в 41 995 долларов, что эквивалентно 2 421 000 рублей. В базовой комплектации предусмотрен 2-литровый турбированный мотор с 280-сильной отдачей и 415 Нм крутящего момента. Трансмиссия выступает только 8-ступенчатый «автомат» с системой полного привода. {{material_118621}}Базовой комплектацией предусмотрены светодиодные фары, электропривод двери багажника и 19-дюймовые колесные диски. За дополнительную оплату покупателям предлагается пакет Sport Package стоимостью 1 800 долларов. В перечень оборудования в этом случае входят 20-дюймовые колёсные диски, рейлинги на крыше и спортивная подвеска. Как сообщалось ранее, салон автомобиля обит кожей, у сидений есть функция подогрева. В интерьере также присутствуют деревянные вставки. Экран мультимедийной системы имеет диагональ 8,8 дюйма. Также Stelvio оборудован системами предупреждения лобового столкновения, LDW, экстренного торможения, датчиками парктроника, камерой заднего вида, автоматической регулировкой света фар и цветными тормозными суппортами.
2017-05-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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