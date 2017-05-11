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11 мая 2017, 14:39
Озвучен ценник на Alfa Romeo Stelvio
В США начались продажи первого кроссовера Alfa Romeo - модели Stelvio. Правда, если в дилерские центры «живые» экземпляры поступят летом, то сейчас, весной, покупатели могут оформить предзаказ.
Модель Alfa Romeo Stelvio обойдется покупателям США в 41 995 долларов, что эквивалентно 2 421 000 рублей. В базовой комплектации предусмотрен 2-литровый турбированный мотор с 280-сильной отдачей и 415 Нм крутящего момента. Трансмиссия выступает только 8-ступенчатый «автомат» с системой полного привода.
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Базовой комплектацией предусмотрены светодиодные фары, электропривод двери багажника и 19-дюймовые колесные диски. За дополнительную оплату покупателям предлагается пакет Sport Package стоимостью 1 800 долларов. В перечень оборудования в этом случае входят 20-дюймовые колёсные диски, рейлинги на крыше и спортивная подвеска.
Как сообщалось ранее, салон автомобиля обит кожей, у сидений есть функция подогрева. В интерьере также присутствуют деревянные вставки. Экран мультимедийной системы имеет диагональ 8,8 дюйма. Также Stelvio оборудован системами предупреждения лобового столкновения, LDW, экстренного торможения, датчиками парктроника, камерой заднего вида, автоматической регулировкой света фар и цветными тормозными суппортами.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
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