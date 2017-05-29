Озвучен ценник на обновленный Audi TT RS
Открытая версия спорткара обойдется клиентам в 141 900 австралийских долларов - это примерно 6 042 000 рублей. За TT RS в кузове купе попросят немного меньше - 137 900 долларов, что соответствует 5 865 000 рублей.
Известно, что в список базового оснащения новых Audi TT RS 2017 входят опции цифровой приборной панели Audi Virtual Cockpit, спортивные кожаные сидения, подогрев зоны шеи, а также современный мультимедийный центр, который способен работать с приложениями Apple CarPlay и Android Auto.
Обе вариации нового Audi TT RS 2017 приводятся в движение 2,5-литровым бензиновым турбомотором, мощность которого составляет 400 л.с. при 480 Нм крутящего момента. Купе способно разогнаться до 100 км/ч за 3,7 сек., а родстеру на это потребуется на 0,2 секунды больше.
Комплектации и технические характеристики
|Audi TT TTS 2.0 MT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|кабриолет
|Количество дверей/мест
|2/2
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|310
|Объем двигателя
|1984
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|9.3
|Загородный цикл
|6.1
|Смешанный цикл
|7.3
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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