25
29 мая 2017, 08:59

Озвучен ценник на обновленный Audi TT RS

Спортивный родстер Audi TT RS 2017 модельного года наряду с версией в кузове купе будет продаваться в Австралии по цене, эквивалентной примерно 6 000 000 рублей по действующему курсу.
^

Открытая версия спорткара обойдется клиентам в 141 900 австралийских долларов - это примерно 6 042 000 рублей. За TT RS в кузове купе попросят немного меньше - 137 900 долларов, что соответствует 5 865 000 рублей.

Audi TT
Выпускается с 1999 г.
Новый от 2 120 000 до 2 764 000 Р
Объявлений: 26
Отзывов: 3

Известно, что в список базового оснащения новых Audi TT RS 2017 входят опции цифровой приборной панели Audi Virtual Cockpit, спортивные кожаные сидения, подогрев зоны шеи, а также современный мультимедийный центр, который способен работать с приложениями Apple CarPlay и Android Auto.

Обе вариации нового Audi TT RS 2017 приводятся в движение 2,5-литровым бензиновым турбомотором, мощность которого составляет 400 л.с. при 480 Нм крутящего момента. Купе способно разогнаться до 100 км/ч за 3,7 сек., а родстеру на это потребуется на 0,2 секунды больше.

Комплектации и технические характеристики

Audi TT TTS 2.0 MT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкабриолет
Количество дверей/мест2/2
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин310
Объем двигателя1984
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл9.3
Загородный цикл6.1
Смешанный цикл7.3
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Ауди ТТ

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Audi TT
Впечатления исключительно восторженные. Автомобиль ОЧЕНЬ понравился! По экстерьеру - гармоничная, красивая... (машина низкая, мускулистая, морда очень агрессивная и в черном цвете просто конфета) . Прежняя ТТ по сравнению с новой кажется какой-то игрушечной:) Своего рода эволюция девочки-подростка в ...
Александр
Купе Audi TT получило электронаддув
Езжу 20 лет на Бмв с М30 без всяких наддувов и проблем. Кому они на х.. нужны эти 3.5 сек?
Геннадий Фурсов
Сброс сервисных интервалов
Сброс сервисных интервалов для Audi TT 2006 Для модели AUDI; ТТ (833) ; 2.0 TFSI У автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию. При ручном сбросе периодичность технического обслуживания не устанавливается на гибкую периодичность. Включить зажигание ...
Игорь
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Audi Автомудрость Audi АвтоПитер Audi Дизайн и тюнинг Audi Новинки и концепт кары Audi Новости и акции автосалонов Audi Автосалоны и дилеры марки Audi Аренда и прокат авто марки Audi Автоклубы и форумы автозавчастей марки Audi Автосервисы и магазины автозапчастей марки Audi
Главные материалы
Тест-драйв Lexus GX 460: купец первой гильдии
«Фронтовой» внедорожник Opel
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Продажа Audi TT
Объявления о продаже Audi TT
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan X-Trail и еще 7 моделей
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
Citroen Jumper и еще 12 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 23 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль TT
Озвучен ценник на обновленный Audi TT RS
Открытая версия спорткара обойдется клиентам в 141 900 австралийских долларов - это примерно 6 042 000 рублей. За TT RS в кузове купе попросят немного меньше - 137 900 долларов, что соответствует 5 865 000 рублей.{{model_1883}}Известно, что в список базового оснащения новых Audi TT RS 2017 входят опции цифровой приборной панели Audi Virtual Cockpit, спортивные кожаные сидения, подогрев зоны шеи, а также современный мультимедийный центр, который способен работать с приложениями Apple CarPlay и Android Auto.Обе вариации нового Audi TT RS 2017 приводятся в движение 2,5-литровым бензиновым турбомотором, мощность которого составляет 400 л.с. при 480 Нм крутящего момента. Купе способно разогнаться до 100 км/ч за 3,7 сек., а родстеру на это потребуется на 0,2 секунды больше.
2017-05-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сызрань Вологда Старый Оскол
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG