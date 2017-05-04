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4 мая 2017, 15:29

Озвучен маршрут «победного» мотопробега по Ленобласти

В понедельник, 8 мая 2017 года, в Ленинградской области состоится ежегодный мотопробег, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
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Уже озвучен маршрут мотопробега: Невский пятачок (мемориал «Рубежный камень») — деревня Кобона (военно-исторический центр «Дорога Жизни»).

Программа:

12.00 — Прибытие участников мотопробега. Торжественно-траурный митинг, посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (Ленинградская область, Кировский район, мемориал «Невский пятачок», памятник «Рубежный камень»).

12.40 — Встреча губернатора Ленинградской области с жителями блокадного Ленинграда, малолетними узниками фашистских лагерей, ветеранами войны (Ленинградская область, Кировский район, мемориал «Невский пятачок», палатка).

14.15 — Осмотр участниками мотопробега экспозиции на территории военно- исторического центра «Дорога Жизни» (Ленинградская область, Кировский район, дер. Кобона, ул. Набережная Новоладожского канала, 3-я линия, район д. 1, «Дорога Жизни»).

14.30   Церемония приема в Юнармию участников детского патриотического клуба «Победа» (Ленинградская область, Кировский район, д. Кобона, ул. Набережная Новоладожского канала, 3-я линия, район д. 1, «Дорога Жизни»)

14.45 Церемония спуска памятного венка на воду в честь защитников Ленинграда и всех погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. (Ленинградская область, Кировский район, дер. Кобона, река Кобона).

15.00 Военно-историческая реконструкция боевых эпизодов Битвы за Ленинград: форсирование танками Т-38 водной преграды под прикрытием патрульного катера и поддержкой морского десанта на шлюпках; переправа артиллерийского орудия на плоту с расчетом на занятый плацдарм; эвакуация раненых в полевой госпиталь через водную преграду на шлюпках под прикрытием патрульного катера (Ленинградская область, Кировский район, дер. Кобона, ул. Набережная Новоладожского канала, 3-я линия, район д. 1, «Дорога Жизни»).

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Озвучен маршрут «победного» мотопробега по Ленобласти
Уже озвучен маршрут мотопробега: Невский пятачок (мемориал «Рубежный камень») — деревня Кобона (военно-исторический центр «Дорога Жизни»).Программа:12.00 — Прибытие участников мотопробега. Торжественно-траурный митинг, посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (Ленинградская область, Кировский район, мемориал «Невский пятачок», памятник «Рубежный камень»).12.40 — Встреча губернатора Ленинградской области с жителями блокадного Ленинграда, малолетними узниками фашистских лагерей, ветеранами войны (Ленинградская область, Кировский район, мемориал «Невский пятачок», палатка).14.15 — Осмотр участниками мотопробега экспозиции на территории военно- исторического центра «Дорога Жизни» (Ленинградская область, Кировский район, дер. Кобона, ул. Набережная Новоладожского канала, 3-я линия, район д. 1, «Дорога Жизни»).14.30   Церемония приема в Юнармию участников детского патриотического клуба «Победа» (Ленинградская область, Кировский район, д. Кобона, ул. Набережная Новоладожского канала, 3-я линия, район д. 1, «Дорога Жизни»)14.45 Церемония спуска памятного венка на воду в честь защитников Ленинграда и всех погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. (Ленинградская область, Кировский район, дер. Кобона, река Кобона).15.00 Военно-историческая реконструкция боевых эпизодов Битвы за Ленинград: форсирование танками Т-38 водной преграды под прикрытием патрульного катера и поддержкой морского десанта на шлюпках; переправа артиллерийского орудия на плоту с расчетом на занятый плацдарм; эвакуация раненых в полевой госпиталь через водную преграду на шлюпках под прикрытием патрульного катера (Ленинградская область, Кировский район, дер. Кобона, ул. Набережная Новоладожского канала, 3-я линия, район д. 1, «Дорога Жизни»).
2017-05-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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