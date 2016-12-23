23 декабря 2016, 13:15

Озвучена цена кроссовера Baojun 510

Бюджетная китайская марка является совместным проектом SAIC и General Motors, уже обнародовала предварительную стоимость компактного кроссовера - от 526 000 рублей.
Китайские дилеры уже начали принимать заказы на модель, старт продаж запланирован на старт следующего года. В зависимости от модификации стоимость кроссовера будет варьироваться от 59 800 до 75 800 юаней, согласно текущему курсу это от 526 000 до 666 000 рублей.
 
Дебют кроссовера состоялся на автомобильной выставке в Гуанчжоу в ноябре уходящего года. Китайский внедорожник разработчики наделили довольно смелым дизайном, который ориентирован на молодежную аудиторию.
 
По своим габаритам кроссовер в длину составляет 4 220 миллиметров, в ширину – 1 740 миллиметров, в высоту – 1 625 миллиметров, колесная база составляет 2 550 миллиметров. На китайском рынке модель будет реализовываться с 1,5-литровым бензиновым двигателем генерирующим 112 л.с., который функционирует в паре с 6-ступенчатой «механикой». При этом автомобиль оснащен только передним приводом.
 
Салон кроссовера имеет двухцветный интерьер, также авто оснащено системой контроля давления в шинах, круиз-контролем, мультимедийной системой с сенсорным экраном диагональю 8 дюймов и климат-контролем.

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Озвучена цена кроссовера Baojun 510
Китайские дилеры уже начали принимать заказы на модель, старт продаж запланирован на старт следующего года. В зависимости от модификации стоимость кроссовера будет варьироваться от 59 800 до 75 800 юаней, согласно текущему курсу это от 526 000 до 666 000 рублей. Дебют кроссовера состоялся на автомобильной выставке в Гуанчжоу в ноябре уходящего года. Китайский внедорожник разработчики наделили довольно смелым дизайном, который ориентирован на молодежную аудиторию. По своим габаритам кроссовер в длину составляет 4 220 миллиметров, в ширину – 1 740 миллиметров, в высоту – 1 625 миллиметров, колесная база составляет 2 550 миллиметров. На китайском рынке модель будет реализовываться с 1,5-литровым бензиновым двигателем генерирующим 112 л.с., который функционирует в паре с 6-ступенчатой «механикой». При этом автомобиль оснащен только передним приводом. Салон кроссовера имеет двухцветный интерьер, также авто оснащено системой контроля давления в шинах, круиз-контролем, мультимедийной системой с сенсорным экраном диагональю 8 дюймов и климат-контролем.
2016-12-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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