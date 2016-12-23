Озвучена цена кроссовера Baojun 510

Бюджетная китайская марка является совместным проектом SAIC и General Motors, уже обнародовала предварительную стоимость компактного кроссовера - от 526 000 рублей.
Китайские дилеры уже начали принимать заказы на модель, старт продаж запланирован на старт следующего года. В зависимости от модификации стоимость кроссовера будет варьироваться от 59 800 до 75 800 юаней, согласно текущему курсу это от 526 000 до 666 000 рублей.
Дебют кроссовера состоялся на автомобильной выставке в Гуанчжоу в ноябре уходящего года. Китайский внедорожник разработчики наделили довольно смелым дизайном, который ориентирован на молодежную аудиторию.
По своим габаритам кроссовер в длину составляет 4 220 миллиметров, в ширину – 1 740 миллиметров, в высоту – 1 625 миллиметров, колесная база составляет 2 550 миллиметров. На китайском рынке модель будет реализовываться с 1,5-литровым бензиновым двигателем генерирующим 112 л.с., который функционирует в паре с 6-ступенчатой «механикой». При этом автомобиль оснащен только передним приводом.
Салон кроссовера имеет двухцветный интерьер, также авто оснащено системой контроля давления в шинах, круиз-контролем, мультимедийной системой с сенсорным экраном диагональю 8 дюймов и климат-контролем.
Точно знаю, что покупать новую машину нужно только у официалов. В Автоцентр Ниссан на Таганке я обращаюсь уже второй раз: два года назад покупал здесь Ниссан Террано, теперь по программе трейд-ин решил обменять его на Патфайндер. Выгодно и удобно. Меня тут встретили, как родного. Очень приятно, когда ...
у меня ваз 1111 с ело зубья на маховике заменили обод маховика через два дня та же ситуация на стартере бендекс нормальный все зубья целые но все равно его поменяли и втулку стартера тоже заменили но на моховике все равно село шлици что может быть еще кто подскажет ???????????
Китайские дилеры уже начали принимать заказы на модель, старт продаж запланирован на старт следующего года. В зависимости от модификации стоимость кроссовера будет варьироваться от 59 800 до 75 800 юаней, согласно текущему курсу это от 526 000 до 666 000 рублей. Дебют кроссовера состоялся на автомобильной выставке в Гуанчжоу в ноябре уходящего года. Китайский внедорожник разработчики наделили довольно смелым дизайном, который ориентирован на молодежную аудиторию. По своим габаритам кроссовер в длину составляет 4 220 миллиметров, в ширину – 1 740 миллиметров, в высоту – 1 625 миллиметров, колесная база составляет 2 550 миллиметров. На китайском рынке модель будет реализовываться с 1,5-литровым бензиновым двигателем генерирующим 112 л.с., который функционирует в паре с 6-ступенчатой «механикой». При этом автомобиль оснащен только передним приводом. Салон кроссовера имеет двухцветный интерьер, также авто оснащено системой контроля давления в шинах, круиз-контролем, мультимедийной системой с сенсорным экраном диагональю 8 дюймов и климат-контролем.
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