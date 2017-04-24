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24 апреля 2017, 12:33

Озвучена цена обновленного Haval H6

Компания Great Wall анонсировала новую модель кроссовера Haval H6 и назвала цену на новинку, которую через несколько месяцев доставят российским дилерам бренда.
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Заявлено, что минимальная стоимость внедорожника Haval H6 Great Wall составит 118 800 юаней, а более полная комплектация - 146 800 юаней. На российском авторынке обновленный кроссовер обойдется покупателям от 970 000 до 1 200 000 рублей – в зависимости от перечня оборудования.
 
Напомним, что Haval H6 нового поколения получил высоту 1 720 мм, длину 4 600 мм, ширину 1 860 мм, колесная база составляет 2 680 мм. Интерьер полностью изменен, в интерьере появился LED-экран панели приборов, центральная консоль оснащена электронным селектором управления.
 
Новинка приводится в движение 2-литровым турбодвигателем 197 л.с., трансмиссия - 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Haval H6 оборудован 6 подушками безопасности, системой предупреждения заносов на дороге, кожаным салоном, двухзонным климат-контролем, электрорегулировкой водительского кресла, кнопочным запуском двигателя, передними и задними датчиками парковки и панорамным люком.
 
Добавим, что в скором времени Great Wall будет выпускать в России 4 модели вседорожников Haval – H2, H6 Coupe, H8 и H9. Большинство из них, за исключением H6, уже представлены на российском рынке. Соглашение между властями региона и концерном Great Wall Motors заключено еще в 2014 году. К строительству нового завода в индустриальном парке «Узловая» китайцы приступили в сентябре 2015 года.
 
Ожидается, что на предприятии будет организовано производство по полному циклу: в состав завода войдут цеха штамповки, сварки и окраски кузовов, сборочный конвейер и цех по производству запчастей.
 
Завод сможет выпускать до 150 000 автомобилей в год.

Комплектации и технические характеристики

Haval H6 Lux 2.0 AT 4x4Haval H6 Lux 2.0 AT 4x4
Год выпуска, с2015 2015
Год выпуска, по2017 2017
Кузовкроссовер кроссовер
Количество дверей/мест5/5 5/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин150 150
Объем двигателя1996 1996
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая Автоматическая, 6-ступенчатая
Приводполный полный
Смешанный цикл6.7 6.7
ТопливоДТ ДТ
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Отзывы по теме
Что нового ждет Haval в России в 2017-м?
В Нижнем уже давно есть салон ....
Екатерина
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
В тексте опечатка. На оф.сайте Хавал стоит цена 2299000. У вас 2999000
Зуфар
В Тульской области начали возводить сборочный завод Haval. Эксперты в сомнении
Да все верно написано. "Удешевит"... Насколько ? При такой-то стартовой неподъемности... Нафиг очередной "шедевр" тут нужен... Вспомнить хотя бы о почившем недавно в бозе Luxgen. Так, он таких же дурных денег стоил. В итоге с тресокм провалился в РФ. Народ же не дурак... И причем тут "стройка новой площадки ...
Saimaa
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Озвучена цена обновленного Haval H6
Заявлено, что минимальная стоимость внедорожника Haval H6 Great Wall составит 118 800 юаней, а более полная комплектация - 146 800 юаней. На российском авторынке обновленный кроссовер обойдется покупателям от 970 000 до 1 200 000 рублей – в зависимости от перечня оборудования. Напомним, что Haval H6 нового поколения получил высоту 1 720 мм, длину 4 600 мм, ширину 1 860 мм, колесная база составляет 2 680 мм. Интерьер полностью изменен, в интерьере появился LED-экран панели приборов, центральная консоль оснащена электронным селектором управления. Новинка приводится в движение 2-литровым турбодвигателем 197 л.с., трансмиссия - 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Haval H6 оборудован 6 подушками безопасности, системой предупреждения заносов на дороге, кожаным салоном, двухзонным климат-контролем, электрорегулировкой водительского кресла, кнопочным запуском двигателя, передними и задними датчиками парковки и панорамным люком. Добавим, что в скором времени Great Wall будет выпускать в России 4 модели вседорожников Haval – H2, H6 Coupe, H8 и H9. Большинство из них, за исключением H6, уже представлены на российском рынке. Соглашение между властями региона и концерном Great Wall Motors заключено еще в 2014 году. К строительству нового завода в индустриальном парке «Узловая» китайцы приступили в сентябре 2015 года. Ожидается, что на предприятии будет организовано производство по полному циклу: в состав завода войдут цеха штамповки, сварки и окраски кузовов, сборочный конвейер и цех по производству запчастей. Завод сможет выпускать до 150 000 автомобилей в год.
2017-04-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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