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24 апреля 2017, 12:33
Озвучена цена обновленного Haval H6
Компания Great Wall анонсировала новую модель кроссовера Haval H6 и назвала цену на новинку, которую через несколько месяцев доставят российским дилерам бренда.
Заявлено, что минимальная стоимость внедорожника Haval H6 Great Wall составит 118 800 юаней, а более полная комплектация - 146 800 юаней. На российском авторынке обновленный кроссовер обойдется покупателям от 970 000 до 1 200 000 рублей – в зависимости от перечня оборудования.
Напомним, что Haval H6 нового поколения получил высоту 1 720 мм, длину 4 600 мм, ширину 1 860 мм, колесная база составляет 2 680 мм. Интерьер полностью изменен, в интерьере появился LED-экран панели приборов, центральная консоль оснащена электронным селектором управления.
Новинка приводится в движение 2-литровым турбодвигателем 197 л.с., трансмиссия - 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Haval H6 оборудован 6 подушками безопасности, системой предупреждения заносов на дороге, кожаным салоном, двухзонным климат-контролем, электрорегулировкой водительского кресла, кнопочным запуском двигателя, передними и задними датчиками парковки и панорамным люком.
Добавим, что в скором времени Great Wall будет выпускать в России 4 модели вседорожников Haval – H2, H6 Coupe, H8 и H9. Большинство из них, за исключением H6, уже представлены на российском рынке. Соглашение между властями региона и концерном Great Wall Motors заключено еще в 2014 году. К строительству нового завода в индустриальном парке «Узловая» китайцы приступили в сентябре 2015 года.
Ожидается, что на предприятии будет организовано производство по полному циклу: в состав завода войдут цеха штамповки, сварки и окраски кузовов, сборочный конвейер и цех по производству запчастей.
Завод сможет выпускать до 150 000 автомобилей в год.
Комплектации и технические характеристики
|Haval H6 Lux 2.0 AT 4x4
|Haval H6 Lux 2.0 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|2017
|Кузов
|кроссовер
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|150
|150
|Объем двигателя
|1996
|1996
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|полный
|Смешанный цикл
|6.7
|6.7
|Топливо
|ДТ
|ДТ
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Отзывы по теме
В Нижнем уже давно есть салон ....
В тексте опечатка. На оф.сайте Хавал стоит цена 2299000. У вас 2999000
Да все верно написано. "Удешевит"... Насколько ? При такой-то стартовой неподъемности... Нафиг очередной "шедевр" тут нужен... Вспомнить хотя бы о почившем недавно в бозе Luxgen. Так, он таких же дурных денег стоил. В итоге с тресокм провалился в РФ. Народ же не дурак... И причем тут "стройка новой площадки ...
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