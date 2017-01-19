Озвучена стоимость Honda Civic нового поколения

Продажи новой версии начнутся в марте 2017 года. Разработчики рассказали об основных технических характеристиках и особенностях модели X поколения. Первыми новинку смогут купить жители Великобритании.
Civic в стандартной комплектации обойдется покупателям в 18 200 евро. Этот вариант оборудован двигателем объемом 1 литр. Мощность силовой установки составляет 127 л.с. Имеется и альтернативный вариант - V4 на 1,5 литра, мощность которого составляет 180 л.с. Данная версия обойдется покупателям в 20 000 евро.
Также в продаже появится версия S, имеющая мотор объемом 1 литр. Одной из особенностей новинки станет низкий показатель выбросов в атмосферу вредных веществ - 106 г/км.
Civic в стандартной комплектации обойдется покупателям в 18 200 евро. Этот вариант оборудован двигателем объемом 1 литр. Мощность силовой установки составляет 127 л.с. Имеется и альтернативный вариант - V4 на 1,5 литра, мощность которого составляет 180 л.с. Данная версия обойдется покупателям в 20 000 евро. Также в продаже появится версия S, имеющая мотор объемом 1 литр. Одной из особенностей новинки станет низкий показатель выбросов в атмосферу вредных веществ - 106 г/км.
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