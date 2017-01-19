19 января 2017, 11:50

Озвучена стоимость Honda Civic нового поколения

Продажи новой версии начнутся в марте 2017 года. Разработчики рассказали об основных технических характеристиках и особенностях модели X поколения. Первыми новинку смогут купить жители Великобритании.
Civic в стандартной комплектации обойдется покупателям в 18 200 евро. Этот вариант оборудован двигателем объемом 1 литр. Мощность силовой установки составляет 127 л.с. Имеется и альтернативный вариант - V4 на 1,5 литра, мощность которого составляет 180 л.с. Данная версия обойдется покупателям в 20 000 евро.
 
Также в продаже появится версия S, имеющая мотор объемом 1 литр. Одной из особенностей новинки станет низкий показатель выбросов в атмосферу вредных веществ - 106 г/км.

Комплектации и технические характеристики

Honda Civic 2.0 МТ
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкупе
Количество дверей/мест2/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин158
Объем двигателя1996
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл9.0
Загородный цикл6.9
Смешанный цикл7.6
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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вибрация хонда сивик 4D - от натяжного ролика ремня генератора, ну и обводного тоже. недавно поменял - всё гуд
Егор
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Хм... Ну насчет правдоподобности не знаю, но поиздевался я тогда над машиной некисло... ) ) )
Кирилл Шинкаренко
Вибрация на холостом ходу Honda Civic 4d 2010 г.в.
| Кому: prolong62 Вибрации
Константин
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Озвучена стоимость Honda Civic нового поколения
Civic в стандартной комплектации обойдется покупателям в 18 200 евро. Этот вариант оборудован двигателем объемом 1 литр. Мощность силовой установки составляет 127 л.с. Имеется и альтернативный вариант - V4 на 1,5 литра, мощность которого составляет 180 л.с. Данная версия обойдется покупателям в 20 000 евро. Также в продаже появится версия S, имеющая мотор объемом 1 литр. Одной из особенностей новинки станет низкий показатель выбросов в атмосферу вредных веществ - 106 г/км.
2017-01-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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