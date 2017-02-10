10 февраля 2017, 11:48

Озвучена стоимость нового Volvo V90

Автомобиль презентовали еще год назад, в марте, однако о цене не было ничего известно до сегодняшнего дня, 10 февраля. Сейчас автопроизводитель определился и огласил ценник на Volvo V90.
Автомобиль будет стоить 51 000 долларов. Необходимо учесть, что автоконцерн Volvo теперь выпускает свои авто модульными опциями. В основе поколения лежит платформа SPA, на базе которой уже были выпущены кроссовер XC90 и седан S90. Новая линия авто будет укомплектована широким спектром силовых установок класса Drive-E.
 
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В подкапотном пространстве универсала предусмотрен двигатель мощностью 250 л.с. с крутящим моментом в 350 Нм.
 
Напомним, что американская премьера универсала Volvo V90 состоялась в Детройте.
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Озвучена стоимость нового Volvo V90
Автомобиль будет стоить 51 000 долларов. Необходимо учесть, что автоконцерн Volvo теперь выпускает свои авто модульными опциями. В основе поколения лежит платформа SPA, на базе которой уже были выпущены кроссовер XC90 и седан S90. Новая линия авто будет укомплектована широким спектром силовых установок класса Drive-E. {{material_117224}} В подкапотном пространстве универсала предусмотрен двигатель мощностью 250 л.с. с крутящим моментом в 350 Нм. Напомним, что американская премьера универсала Volvo V90 состоялась в Детройте.
2017-02-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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