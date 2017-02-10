Озвучена стоимость нового Volvo V90

Автомобиль презентовали еще год назад, в марте, однако о цене не было ничего известно до сегодняшнего дня, 10 февраля. Сейчас автопроизводитель определился и огласил ценник на Volvo V90.
Вконтакте
Facebook
Автомобиль будет стоить 51 000 долларов. Необходимо учесть, что автоконцерн Volvo теперь выпускает свои авто модульными опциями. В основе поколения лежит платформа SPA, на базе которой уже были выпущены кроссовер XC90 и седан S90. Новая линия авто будет укомплектована широким спектром силовых установок класса Drive-E.
| Ребят подскажите мне пожалуйста в чем может быть причина? у меня вольво 440 1.7i турбо 1989 года, ездила отлично, не было проблем пока не спалил сцепление, занялся заменой, сделал, собрал, завелась с пол тычка, но как выехал испытать оказалось, что двигатель перестал набирать обороты, до 3000 тысяч-ракета ...
Автомобиль будет стоить 51 000 долларов. Необходимо учесть, что автоконцерн Volvo теперь выпускает свои авто модульными опциями. В основе поколения лежит платформа SPA, на базе которой уже были выпущены кроссовер XC90 и седан S90. Новая линия авто будет укомплектована широким спектром силовых установок класса Drive-E. {{material_117224}} В подкапотном пространстве универсала предусмотрен двигатель мощностью 250 л.с. с крутящим моментом в 350 Нм. Напомним, что американская премьера универсала Volvo V90 состоялась в Детройте.
В избранное