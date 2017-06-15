Озвучена Стратегия, согласно которой будет развиваться автоэкспорт
Авторы проекта говорят, что развитие экспорта позволит продолжить долгосрочную программу развития автопрома и дать дополнительный стимул для локализации в России ключевых технологий, которые используются в других отраслях промышленности.
Выделено несколько основных направления Стратегии. В частности, предлагается поддержать экспорт национальных производителей (включая развитие сбытовых/сервисных сетей, адаптацию продуктов, эффективные схемы финансирования), стимулировать международных автопроизводителей к размещению в России сборочных производств экспортно-ориентированных моделей для глобального рынка и заказов на компоненты для зарубежных сборочных производств.
Среди основных организационных мер называются Зоны свободной торговли с приоритетными рынками, точечная доработка законодательной среды, меры налогового стимулирования и финансовой поддержки.
Амбиции чиновников велики - ожидается увеличение объемов экспорта продукции автопрома в размере 4,9 млрд долларов. Для сведения: в 2016 году совокупный объем экспорта продукции автопрома составил 2,4 млрд долларов без учета шин. Всего в прошлом году на экспорт было отгружено 82 тыс. автомобилей, из них - 67 тыс. легковых, 6 тыс. легких коммерческих, 8 тыс. грузовых и около 2 тыс. автобусов.
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