13 января 2017, 09:52

Озвучены цены на новый Audi Q5

Новинка появится у европейских дилеров марки в апреле. Самый доступный паркетник в комплектации SE, оборудованный 2-литровым турбодизелем мощностью 190 л.с., автоматической трансмиссией S tronic и фирменной системой полного привода Quattro, будет стоить 42 900 евро.

Версия с бензиновым турбомотором объемом 2 литра с отдачей 252 л.с. обойдется минимум в 43 850 евро. Автомобили с 3-литровым V6 TDI мощностью 286 л.с. появятся чуть позднее.

В базовую комплектацию входят системы предотвращения столкновений с функцией распознавания пешеходов, автономной парковки, 3-зонный климат-контроль и ксеноновые фары.

Более дорогие комплектации Q5 оснащены электронной приборной панелью размером 12,3 дюйма, штатным мультимедийным комплексом, пневмоподвеской и креслами с функцией массажа. Стоимость топовой версии кроссовера S-line с дизельным мотором составляет 46 430 евро, а с бензиновым двигателем - 47 380 евро.

Напомним, серийная модификация Audi Q5 2017 дебютировала в начале осени на моторшоу в Париже. Внешне кроссовер стал больше похож на Q7. Размеры модели почти не изменились относительно предшественника: длина - 4 660 мм, ширина - 1 890 мм, высота - 1 660 мм, колесная база - 2 819 мм.

Новинка получила массивную решетку радиатора, фирменный дизайн передней и задней оптики, а также более угловатые формы кузова.

Комплектации и технические характеристики

Audi Q5 Sport 3.0 AТ 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин272
Объем двигателя2995
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл11.4
Загородный цикл6.9
Смешанный цикл8.5
ТопливоАИ-95
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Озвучены цены на новый Audi Q5
Версия с бензиновым турбомотором объемом 2 литра с отдачей 252 л.с. обойдется минимум в 43 850 евро. Автомобили с 3-литровым V6 TDI мощностью 286 л.с. появятся чуть позднее.В базовую комплектацию входят системы предотвращения столкновений с функцией распознавания пешеходов, автономной парковки, 3-зонный климат-контроль и ксеноновые фары. Более дорогие комплектации Q5 оснащены электронной приборной панелью размером 12,3 дюйма, штатным мультимедийным комплексом, пневмоподвеской и креслами с функцией массажа. Стоимость топовой версии кроссовера S-line с дизельным мотором составляет 46 430 евро, а с бензиновым двигателем - 47 380 евро. Напомним, серийная модификация Audi Q5 2017 дебютировала в начале осени на моторшоу в Париже. Внешне кроссовер стал больше похож на Q7. Размеры модели почти не изменились относительно предшественника: длина - 4 660 мм, ширина - 1 890 мм, высота - 1 660 мм, колесная база - 2 819 мм. Новинка получила массивную решетку радиатора, фирменный дизайн передней и задней оптики, а также более угловатые формы кузова.
2017-01-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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