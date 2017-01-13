Озвучены цены на новый Audi Q5
Версия с бензиновым турбомотором объемом 2 литра с отдачей 252 л.с. обойдется минимум в 43 850 евро. Автомобили с 3-литровым V6 TDI мощностью 286 л.с. появятся чуть позднее.
В базовую комплектацию входят системы предотвращения столкновений с функцией распознавания пешеходов, автономной парковки, 3-зонный климат-контроль и ксеноновые фары.
Более дорогие комплектации Q5 оснащены электронной приборной панелью размером 12,3 дюйма, штатным мультимедийным комплексом, пневмоподвеской и креслами с функцией массажа. Стоимость топовой версии кроссовера S-line с дизельным мотором составляет 46 430 евро, а с бензиновым двигателем - 47 380 евро.
Напомним, серийная модификация Audi Q5 2017 дебютировала в начале осени на моторшоу в Париже. Внешне кроссовер стал больше похож на Q7. Размеры модели почти не изменились относительно предшественника: длина - 4 660 мм, ширина - 1 890 мм, высота - 1 660 мм, колесная база - 2 819 мм.
Новинка получила массивную решетку радиатора, фирменный дизайн передней и задней оптики, а также более угловатые формы кузова.
Комплектации и технические характеристики
|Audi Q5 Sport 3.0 AТ 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|272
|Объем двигателя
|2995
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|11.4
|Загородный цикл
|6.9
|Смешанный цикл
|8.5
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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