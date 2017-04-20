Озвучены цены на Audi Q5 нового поколения
На российском рынке Audi Q5 предлагается с модернизированным бензиновым мотором 2.0 TFSI мощностью 249 л. с., полным приводом quattro и коробкой передач S tronic. Три линии оснащения и широкая гамма дополнительного оборудования гарантируют непревзойденный уровень комфорта и безопасности.
|Audi Q5 Sport 3.0 AТ 4x4
|3 л, 272 л.с
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|0-100 - 5.9 с, 234 км/ч
|4629 x 1898 x 1655 мм
|полный
|АИ-95, 8.5 л на 100 км
|3 220 000 руб
|Все характеристики
Вседорожник получил модернизированный мотор 2.0 TFSI, который развивает мощность 249 л. с. и крутящий момент в 370 Нм доступный в диапазоне от 1600 до 4500 об/мин. С таким двигателем модель разгоняется с места до 100 км/ч всего за 6,3 секунды, а максимальная скорость достигает отметки 240 км/ч. При этом средний расход топлива в смешанном цикле составляет лишь 6,8 л на 100 км.
Для нового Q5 предлагаются три линии оснащения. В список базового оборудования входят система start-stop с рекуперацией, ксеноновые фары, задние светодиодные фонари, датчик дождя, внешние зеркала с электрорегулировкой и обогревом, парковочный ассистент с датчиками сзади, электропривод крышки багажника, Audi drive select и многое другое. В более дорогих исполнениях машина имеет светодиодные фары и динамические задние указатели поворота, комбинированную обивку кожей, многофункциональный кожаный руль с обогревом, а также 3-зонный климат-контроль и парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади.
В качестве опции автомобиль оснащается навигационно-мультимедийной системой MMI Navigation plus с цветным дисплеем диагональю 8,3 дюйма, сенсорной панелью MMI touch и возможностью доступа к комплексу решений Audi Connect, а также аудиосистемой Bang & Olufsen с 16-канальным усилителем. Все комплектации предусматривают наличие Bluetooth-интерфейса для подключения мобильного телефона. Стоимость автомобиля в среднем варианте исполнения составляет от 3 115 000 рублей, а в «топе» за вседорожник попросят от 3 115 000 рублей.
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