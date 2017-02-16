16 февраля 2017, 15:23

Озвучены цены на новый Hyundai Solaris

Максимальная рекомендованная розничная цена на базовую комплектацию Active с двигателем 1,4 литра мощностью 100 л.с. и 6-ступенчатой механической трансмиссией составляет 599 000 рублей.
В стандартное оснащение стартовой комплектации входят 15-дюймовые стальные диски с шинами 185/65 R15, полноразмерное запасное колесо, 4 динамика и аудиоподготовка, фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, система управления стабилизацией, включая электронную систему стабилизации и антипробуксовочную систему, система мониторинга давления в шинах, регулировка по высоте сиденья водителя, рулевой колонки и передних ремней безопасности, передние электростеклоподъемники с подсветкой кнопок, а также устройство вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС.
 
Для следующей по наполнению комплектации - Active Plus - доступен более мощный двигатель объемом 1,6 литра и механическая или автоматические трансмиссии для обеих версий силовых агрегатов. Hyundai Solaris в комплектации Active Plus предлагает покупателям функцию подогрева передних сидений, электропривод и обогрев зеркал, кондиционер, аудиосистему с возможностью управления кнопками на руле, разъемы USB и AUX для подключения внешних устройств. Стоимость автомобиля в таком исполнении может составлять от 699 900 до 764 900 рублей, в зависимости от двигателя и трансмиссии.
 
Комплектация Comfort включает задние электростеклоподъемники с подсветкой кнопок, регулировку рулевой колонки по вылету, возможность подключения мобильного телефона к аудиосистеме по Bluetooth, громкую связь Hands Free, кнопки управления телефоном на руле, панель приборов Supervision, отделанное кожей рулевое колесо с подогревом, регулировку рулевой колонки по вылету и другое оборудование. Так же, как и для предыдущей версии исполнения модели, покупатель может выбрать и двигатель, и трансмиссию. Новый Solaris в комплектации Comfort доступен по максимальной розничной цене от 744 900 до 809 900 рублей.
 
Самая полная комплектация нового автомобиля – Elegance - дополнена датчиками парковки и света, современной навигационной системой с информацией о пробках на дорогах и интеграцией со смартфонами, климат-контролем, функциональным центральным подлокотником, который регулируется по длине.
 
Экстерьер этой версии Solaris дополнен фарами проекционного типа со статичной подсветкой поворотов, светодиодными ходовыми огнями, передними противотуманными фарами, хромированной отделкой подоконной линии и решетки радиатора, 15-дюймовыми легкосплавными дисками и задними дисковыми тормозами. Для нового Solaris в комплектации Elegance доступен только более мощный двигатель Gamma объемом 1,6 литра с механической или автоматической коробками передач. Стоимость автомобиля в этом исполнении варьируется от 859 900 до 899 900 рублей.
 
Для комплектаций Comfort и Elegance для заказа доступны еще и пакеты опций Advanced, Winter, Safety, Prestige и Style. Для средней версии Comfort пакеты позволяют дополнить автомобиль некоторыми опциями из исполнения Elegance: так, пакет Advanced стоимостью 30 000 рублей включает датчики парковки, климат-контроль и центральный подлокотник с боксом и регулировкой по длине. В пакет Winter, доступный по цене 40 000 рублей, включены важные функции для эксплуатации в холодное время года: подогрев лобового стекла, форсунок омывателя и заднего ряда сидений, фары проекционного типа со статичной подсветкой поворотов, светодиодные ходовые огни и противотуманные фары.
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Пакеты опций для комплектации Elegance включают системы и функции, доступные ранее только в автомобилях классом выше. Например, пакет Prestige, доступный за 40 000 рублей, предлагает покупателю систему доступа в салон без ключа с кнопкой запуска двигателя, систему автоматического открывания багажника, хромированную отделку наружных дверных ручек, подогрев задних сидений и камеру заднего вида с динамической разметкой для упрощения парковки. Пакет Safety стоимостью 40 000 рублей, кроме боковых подушек безопасности водителя и пассажира, боковых шторок безопасности, включает еще подогрев лобового стекла и форсунок омывателя. Добавить лоска новому автомобилю поможет пакет Style, комбинирующийся только с пакетом Prestige. Style включает в себя 16-дюймовые легкосплавные диски с шинами 195/55 R16, светодиодные задние фонари и повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал.
 
Напомним, что новый Solaris производится на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт‑Петербурге.

Комплектации и технические характеристики

Hyundai Solaris 1.6 МТ
Год выпуска, с2017
Год выпуска, по2018
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин123
Объем двигателя1591
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл8.0
Загородный цикл4.8
Смешанный цикл6.0
ТопливоАИ-92
Все характеристики
Купить авто Хендай Солярис

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Hyundai Solaris
ИМХО, постоянно где-то читаю, что цены снижают и все такое, но чтобы во всех автосалонах по моему фигня. Лучше всего смотреть всю инфу непосредственно на сайте автосалона в который вы собираетесь обращаться, тогда точно будет актуальная информация
Shadept
Конвейер петербургского завода Hyundai остановили на 5 суток
Мечтаю о таком авто
abonent
На Hyundai Solaris образовалась очередь
б белгороде с солярисом сплошное кидалово записался на базу в январе досих пор жду а сегодня менеджер сказал что завод откладывает выпуск баз еще на 4 месяца.
романтик
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Озвучены цены на новый Hyundai Solaris
В стандартное оснащение стартовой комплектации входят 15-дюймовые стальные диски с шинами 185/65 R15, полноразмерное запасное колесо, 4 динамика и аудиоподготовка, фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, система управления стабилизацией, включая электронную систему стабилизации и антипробуксовочную систему, система мониторинга давления в шинах, регулировка по высоте сиденья водителя, рулевой колонки и передних ремней безопасности, передние электростеклоподъемники с подсветкой кнопок, а также устройство вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Для следующей по наполнению комплектации - Active Plus - доступен более мощный двигатель объемом 1,6 литра и механическая или автоматические трансмиссии для обеих версий силовых агрегатов. Hyundai Solaris в комплектации Active Plus предлагает покупателям функцию подогрева передних сидений, электропривод и обогрев зеркал, кондиционер, аудиосистему с возможностью управления кнопками на руле, разъемы USB и AUX для подключения внешних устройств. Стоимость автомобиля в таком исполнении может составлять от 699 900 до 764 900 рублей, в зависимости от двигателя и трансмиссии. Комплектация Comfort включает задние электростеклоподъемники с подсветкой кнопок, регулировку рулевой колонки по вылету, возможность подключения мобильного телефона к аудиосистеме по Bluetooth, громкую связь Hands Free, кнопки управления телефоном на руле, панель приборов Supervision, отделанное кожей рулевое колесо с подогревом, регулировку рулевой колонки по вылету и другое оборудование. Так же, как и для предыдущей версии исполнения модели, покупатель может выбрать и двигатель, и трансмиссию. Новый Solaris в комплектации Comfort доступен по максимальной розничной цене от 744 900 до 809 900 рублей. Самая полная комплектация нового автомобиля – Elegance - дополнена датчиками парковки и света, современной навигационной системой с информацией о пробках на дорогах и интеграцией со смартфонами, климат-контролем, функциональным центральным подлокотником, который регулируется по длине. Экстерьер этой версии Solaris дополнен фарами проекционного типа со статичной подсветкой поворотов, светодиодными ходовыми огнями, передними противотуманными фарами, хромированной отделкой подоконной линии и решетки радиатора, 15-дюймовыми легкосплавными дисками и задними дисковыми тормозами. Для нового Solaris в комплектации Elegance доступен только более мощный двигатель Gamma объемом 1,6 литра с механической или автоматической коробками передач. Стоимость автомобиля в этом исполнении варьируется от 859 900 до 899 900 рублей. Для комплектаций Comfort и Elegance для заказа доступны еще и пакеты опций Advanced, Winter, Safety, Prestige и Style. Для средней версии Comfort пакеты позволяют дополнить автомобиль некоторыми опциями из исполнения Elegance: так, пакет Advanced стоимостью 30 000 рублей включает датчики парковки, климат-контроль и центральный подлокотник с боксом и регулировкой по длине. В пакет Winter, доступный по цене 40 000 рублей, включены важные функции для эксплуатации в холодное время года: подогрев лобового стекла, форсунок омывателя и заднего ряда сидений, фары проекционного типа со статичной подсветкой поворотов, светодиодные ходовые огни и противотуманные фары.{{material_118008}} Пакеты опций для комплектации Elegance включают системы и функции, доступные ранее только в автомобилях классом выше. Например, пакет Prestige, доступный за 40 000 рублей, предлагает покупателю систему доступа в салон без ключа с кнопкой запуска двигателя, систему автоматического открывания багажника, хромированную отделку наружных дверных ручек, подогрев задних сидений и камеру заднего вида с динамической разметкой для упрощения парковки. Пакет Safety стоимостью 40 000 рублей, кроме боковых подушек безопасности водителя и пассажира, боковых шторок безопасности, включает еще подогрев лобового стекла и форсунок омывателя. Добавить лоска новому автомобилю поможет пакет Style, комбинирующийся только с пакетом Prestige. Style включает в себя 16-дюймовые легкосплавные диски с шинами 195/55 R16, светодиодные задние фонари и повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал. Напомним, что новый Solaris производится на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт‑Петербурге.
2017-02-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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