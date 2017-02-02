Озвучены цены на новый Volkswagen Golf

В варианте автомобиля 2017 модельного года будет немного изменен внешний вид, а также дизайн салона. Кроме того, моторная гамма пополнилась 3 турбомоторами.
Golf нового поколения будет стоить не менее 22 290 долларов, за эту сумму покупатель получит 3-дверную версию. Цена на Golf GTI будет стартовать с отметки 35 250 долларов за базовую комплектацию. Желающим приобрести Golf R покупателям придется заплатить 42 900 долларов.
В самой дорогой модификации авто получит КПП DSG. Сколько будут стоить версии с 1,5-литровым бензиновым двигателем, пока не уточняется.
В дизайне автомобиля произошли значительные изменения, им подверглись радиаторная решетка, крылья, оптика.
Golf нового поколения будет стоить не менее 22 290 долларов, за эту сумму покупатель получит 3-дверную версию. Цена на Golf GTI будет стартовать с отметки 35 250 долларов за базовую комплектацию. Желающим приобрести Golf R покупателям придется заплатить 42 900 долларов. В самой дорогой модификации авто получит КПП DSG. Сколько будут стоить версии с 1,5-литровым бензиновым двигателем, пока не уточняется. В дизайне автомобиля произошли значительные изменения, им подверглись радиаторная решетка, крылья, оптика.
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