2 февраля 2017, 12:03

Озвучены цены на новый Volkswagen Golf

В варианте автомобиля 2017 модельного года будет немного изменен внешний вид, а также дизайн салона. Кроме того, моторная гамма пополнилась 3 турбомоторами.
Golf нового поколения будет стоить не менее 22 290 долларов, за эту сумму покупатель получит 3-дверную версию. Цена на Golf GTI будет стартовать с отметки 35 250 долларов за базовую комплектацию. Желающим приобрести Golf R покупателям придется заплатить 42 900 долларов.
 
В самой дорогой модификации авто получит КПП DSG. Сколько будут стоить версии с 1,5-литровым бензиновым двигателем, пока не уточняется.
 
В дизайне автомобиля произошли значительные изменения, им подверглись радиаторная решетка, крылья, оптика.

Комплектации и технические характеристики

Volkswagen Golf R-Line 1.4 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест3/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин125
Объем двигателя1395
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл6.7
Загородный цикл4.3
Смешанный цикл5.2
ТопливоАИ-95
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Купить авто VW, Фольксваген Гольф, Гольф 7

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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Golf
А мне не повезло купил гольф 6 1.6 102л, с, с коробкой gsg7 пробег 50000 полетела коробка передач, обслуживался у дилера, попал на деньги,
вячеслав
Три человека погибли в ДТП в Канатчиковском проезде
все вы врете. бмв выехал на встречку и убил маму папу бабушку, а этому уроду ничего не будет, что вы ребенку скажите когда он очнется?
гость
370 л.с. для ABT Volkswagen Golf R32
очень хороший авто.
Илья
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Озвучены цены на новый Volkswagen Golf
Golf нового поколения будет стоить не менее 22 290 долларов, за эту сумму покупатель получит 3-дверную версию. Цена на Golf GTI будет стартовать с отметки 35 250 долларов за базовую комплектацию. Желающим приобрести Golf R покупателям придется заплатить 42 900 долларов. В самой дорогой модификации авто получит КПП DSG. Сколько будут стоить версии с 1,5-литровым бензиновым двигателем, пока не уточняется. В дизайне автомобиля произошли значительные изменения, им подверглись радиаторная решетка, крылья, оптика.
2017-02-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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