20 июня 2017, 12:09
Озвучены цены на обновленный Peugeot 408
На российском рынке модель будет доступна с бензиновыми двигателями и агрегатом на «тяжелом» топливе. На выбор покупателя – «механика» либо «автомат». Комплектаций четыре - Entry, Access, Active и Allure.
Peugeot 408
Выпускается с 2012 г.
Новый от 949 000 до 1 212 000 Р
В стандартном оснащении седан получил усиленную подвеску, аккумулятор повышенной ёмкости и металлическую защиту картера, передние светодиодные дневные ходовые огни, противотуманные фары с функцией дополнительного освещения сектора поворота, полноразмерное запасное колесо.
Стартовая стоимость автомобиля (Entry) - 949 000 рублей. Комплектация Access, в которую добавлен кондиционер, обойдется в 992 000 рублей с механической 5-ступенчатой коробкой передач и 1 045 000 рублей за автомобиль с 6-ступенчатой АКПП.
В комплектации Active присутствуют задние датчики парковки, датчик дождя, света и самозатемняющееся салонное зеркало заднего вида, подогрев нижней части лобового стекла, аудиосистема с поддержкой Bluetooth и круиз-контроль. Стоимость такой версии - 1 042 000 рублей за версию с «механикой», 1 097 000 рублей за «автомат» и 1 122 000 рублей за модель на дизеле.
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Peugeot 408, увы, не стал в России бестселлером, как того ожидали французы, даже несмотря на то, что выпуск седана налажен в Калуге, с прицелом на более-менее приемлемую цену. Потребителям явно не по душе "азиатский" кузов автомобиля, который, как видим, сохранил основные черты и после рестайлинга.
Ко всему прочему, слабовато протекают продажи бренда в целом. Согласно данным АЕБ, в мае текущего года Peugeot сумела реализовать в нашей стране всего 327 машин. Это, простите за сравнение, даже уступает результатам куда более дорого и престижного Porsche (365 ед.).
Комплектации и технические характеристики
|Peugeot 408 Style 1.6 MT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|114
|Объем двигателя
|1560
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|6.2
|Загородный цикл
|4.3
|Смешанный цикл
|5.0
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Пежо 408. Бензин, двигатель 1.2 кажется.. ручная кпп. Все гуд. одно скажу брать надо с подогревом нижней части стекла.
Трейд-ин в моде уже по полной. Сложно назвать тех, кто еще не пользуется. КТо-то очень ленивый разве что.
Боже мой!!!!! Тест драйв меня добил. Как представлю что не смогу купить - рыдаю!!!!!
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