20 июня 2017, 12:09

Озвучены цены на обновленный Peugeot 408

На российском рынке модель будет доступна с бензиновыми двигателями и агрегатом на «тяжелом» топливе. На выбор покупателя – «механика» либо «автомат». Комплектаций четыре - Entry, Access, Active и Allure.
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Озвучены цены на обновленный Peugeot 408 Peugeot 408
Peugeot 408
Выпускается с 2012 г.
Новый от 949 000 до 1 212 000 Р
Объявлений: 237
Отзывов: 3
В салонах появятся версии с бензиновыми двигателями 1,6 литра мощностью 115 л.с. или турбомотором 150 л.с., а также 1,6-литровым 114-сильным дизелем. В наличии 5- или 6-ступенчатые механические коробки передач или 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия.
 
В стандартном оснащении седан получил усиленную подвеску, аккумулятор повышенной ёмкости и металлическую защиту картера, передние светодиодные дневные ходовые огни, противотуманные фары с функцией дополнительного освещения сектора поворота, полноразмерное запасное колесо.
 
Стартовая стоимость автомобиля (Entry) - 949 000 рублей. Комплектация Access, в которую добавлен кондиционер, обойдется в 992 000 рублей с механической 5-ступенчатой коробкой передач и 1 045 000 рублей за автомобиль с 6-ступенчатой АКПП.
 
В комплектации Active присутствуют задние датчики парковки, датчик дождя, света и самозатемняющееся салонное зеркало заднего вида, подогрев нижней части лобового стекла, аудиосистема с поддержкой Bluetooth и круиз-контроль. Стоимость такой версии - 1 042 000 рублей за версию с «механикой», 1 097 000 рублей за «автомат» и 1 122 000 рублей за модель на дизеле.
 
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Комплектация Allure получила мультимедийную систему с 7-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой технологий MirrorLink и Apple CarPlay, камеру заднего вида и двухзонный климат-контроль. Модификация представлена в двух вариантах: с бензиновым 1,6-литровым мотором  мощностью 115 л.с. и турбомотором 1,6 литра (150 л.с.). Стоимость - 1 147 000 рублей и 1 212 000 рублей соответственно.
 
Peugeot 408, увы, не стал в России бестселлером, как того ожидали французы, даже несмотря на то, что выпуск седана налажен в Калуге, с прицелом на более-менее приемлемую цену. Потребителям явно не по душе "азиатский" кузов автомобиля, который, как видим, сохранил основные черты и после рестайлинга. 
 
Ко всему прочему, слабовато протекают продажи бренда в целом. Согласно данным АЕБ, в мае текущего года Peugeot сумела реализовать в нашей стране всего 327 машин. Это, простите за сравнение, даже уступает результатам куда более дорого и престижного Porsche (365 ед.).

Комплектации и технические характеристики

Peugeot 408 Style 1.6 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин114
Объем двигателя1560
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл6.2
Загородный цикл4.3
Смешанный цикл5.0
ТопливоДТ
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Peugeot 408
Пежо 408. Бензин, двигатель 1.2 кажется.. ручная кпп. Все гуд. одно скажу брать надо с подогревом нижней части стекла.
Роман
Peugeot проведет аукцион автомобилей
Трейд-ин в моде уже по полной. Сложно назвать тех, кто еще не пользуется. КТо-то очень ленивый разве что.
taran
Отзыв о Peugeot 408 2012 года
Боже мой!!!!! Тест драйв меня добил. Как представлю что не смогу купить - рыдаю!!!!!
Ольга85
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Озвучены цены на обновленный Peugeot 408
{{model_3131}} В салонах появятся версии с бензиновыми двигателями 1,6 литра мощностью 115 л.с. или турбомотором 150 л.с., а также 1,6-литровым 114-сильным дизелем. В наличии 5- или 6-ступенчатые механические коробки передач или 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия.  В стандартном оснащении седан получил усиленную подвеску, аккумулятор повышенной ёмкости и металлическую защиту картера, передние светодиодные дневные ходовые огни, противотуманные фары с функцией дополнительного освещения сектора поворота, полноразмерное запасное колесо.  Стартовая стоимость автомобиля (Entry) - 949 000 рублей. Комплектация Access, в которую добавлен кондиционер, обойдется в 992 000 рублей с механической 5-ступенчатой коробкой передач и 1 045 000 рублей за автомобиль с 6-ступенчатой АКПП. В комплектации Active присутствуют задние датчики парковки, датчик дождя, света и самозатемняющееся салонное зеркало заднего вида, подогрев нижней части лобового стекла, аудиосистема с поддержкой Bluetooth и круиз-контроль. Стоимость такой версии - 1 042 000 рублей за версию с «механикой», 1 097 000 рублей за «автомат» и 1 122 000 рублей за модель на дизеле. {{material_98699}} Комплектация Allure получила мультимедийную систему с 7-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой технологий MirrorLink и Apple CarPlay, камеру заднего вида и двухзонный климат-контроль. Модификация представлена в двух вариантах: с бензиновым 1,6-литровым мотором  мощностью 115 л.с. и турбомотором 1,6 литра (150 л.с.). Стоимость - 1 147 000 рублей и 1 212 000 рублей соответственно. Peugeot 408, увы, не стал в России бестселлером, как того ожидали французы, даже несмотря на то, что выпуск седана налажен в Калуге, с прицелом на более-менее приемлемую цену. Потребителям явно не по душе "азиатский" кузов автомобиля, который, как видим, сохранил основные черты и после рестайлинга.  Ко всему прочему, слабовато протекают продажи бренда в целом. Согласно данным АЕБ, в мае текущего года Peugeot сумела реализовать в нашей стране всего 327 машин. Это, простите за сравнение, даже уступает результатам куда более дорого и престижного Porsche (365 ед.).
2017-06-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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