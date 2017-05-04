30
4 мая 2017, 10:02
Озвучены цены на родстер Mercedes-Benz SLC 180
Новинка выходит на британский рынок и, как ожидается, составит конкуренцию Mazda MX-5 RF. Базовая комплектация родстера будет стоить около 32 039 фунтов стерлингов, что эквивалентно 2 349 000 рублей.
Под капотом нового Mercedes-Benz SLC 180 расположился усовершенствованный 1,6-литровый силовой агрегат, оборудованный системой турбонаддува, способный генерировать 155 л.с. Силовая установка работает в тандеме с трансмиссией, представленной 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач.
Такая техническая база позволяет родстеру набирать скорость 100 км/ч за 7,9 сек., при этом максимальная скорость составляет 225 км/ч.
Эксперты сообщают, что новинка стала самой легкой среди спорткаров линейки SLC, ее вес составляет 1 435 кг.
В серийное производство новинку запустят в июне, первые экземпляры отправятся владельцам спустя месяц после этого события.
Комплектации и технические характеристики
|Mercedes Benz SLC AMG SLC 43 3.0 AT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|кабриолет
|Количество дверей/мест
|2/2
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|367
|Объем двигателя
|2996
|Тип трансмисии
|автоматическая, 9-ступенчатая
|Привод
|задний
|Городской цикл
|10.7
|Загородный цикл
|6.2
|Смешанный цикл
|7.8
|Топливо
|АИ-98
|Все характеристики
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Отзывы по теме
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я мечтаю о мерсе, но боюсь что не смогу им управлять, ведь не простая машинка
| Подскажите сколько масло нужно заливать в двигатель Atego 815 4.3 объём, 2006г.в.просто компьютер показывает то 1,5 литра долить, то показывает уровень масла в норме. я 2.5 литра заливаю, меняю каждые 3 тыс. км
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