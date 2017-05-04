30
4 мая 2017, 10:02

Озвучены цены на родстер Mercedes-Benz SLC 180

Новинка выходит на британский рынок и, как ожидается, составит конкуренцию Mazda MX-5 RF. Базовая комплектация родстера будет стоить около 32 039 фунтов стерлингов, что эквивалентно 2 349 000 рублей.
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Под капотом нового Mercedes-Benz SLC 180 расположился усовершенствованный 1,6-литровый силовой агрегат, оборудованный системой турбонаддува, способный генерировать 155 л.с. Силовая установка работает в тандеме с трансмиссией, представленной 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач.
 
Такая техническая база позволяет родстеру набирать скорость 100 км/ч за 7,9 сек., при этом максимальная скорость составляет 225 км/ч.
 
Эксперты сообщают, что новинка стала самой легкой среди спорткаров линейки SLC, ее вес составляет 1 435 кг.
 
В серийное производство новинку запустят в июне, первые экземпляры отправятся владельцам спустя месяц после этого события.

Комплектации и технические характеристики

Mercedes Benz SLC AMG SLC 43 3.0 AT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкабриолет
Количество дверей/мест2/2
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин367
Объем двигателя2996
Тип трансмисииавтоматическая, 9-ступенчатая
Приводзадний
Городской цикл10.7
Загородный цикл6.2
Смешанный цикл7.8
ТопливоАИ-98
Все характеристики
Новинки и концепт кары Мерседес Бенц, Мерседес СЛЦ

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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz C-klasse
В 2014 году купил Mercedes C класса, по соотношению цены и функциональности считаю довольно достойный автомобиль, в немецком качестве я не сомниваюсь, а после того как разобрался со всеми настройками и функциями готов заявить что данный мерседес на голову выше любого другого конкурента. Управляемость ...
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| Подскажите сколько масло нужно заливать в двигатель Atego 815 4.3 объём, 2006г.в.просто компьютер показывает то 1,5 литра долить, то показывает уровень масла в норме. я 2.5 литра заливаю, меняю каждые 3 тыс. км
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Озвучены цены на родстер Mercedes-Benz SLC 180
Под капотом нового Mercedes-Benz SLC 180 расположился усовершенствованный 1,6-литровый силовой агрегат, оборудованный системой турбонаддува, способный генерировать 155 л.с. Силовая установка работает в тандеме с трансмиссией, представленной 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач. Такая техническая база позволяет родстеру набирать скорость 100 км/ч за 7,9 сек., при этом максимальная скорость составляет 225 км/ч. Эксперты сообщают, что новинка стала самой легкой среди спорткаров линейки SLC, ее вес составляет 1 435 кг. В серийное производство новинку запустят в июне, первые экземпляры отправятся владельцам спустя месяц после этого события.
2017-05-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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