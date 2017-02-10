10 февраля 2017, 18:28

Озвучены цены на Roewe i6 для российского рынка

Китайский седан Roewe i6 поступит в продажу на территории страны 17 февраля. Российским покупателям предлагается на выбор 6 комплектаций. Самая простая комплектация обойдется в 870 000 рублей.
В базовую комплектацию авто включен 3-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 1 литр. Его максимальная мощность достигает 125 л.с. Этот агрегат работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.
 
Топовая версия авто получила 4-цилиндровый двигатель 1,5 литра. Его максимальная мощность - 169 л.с. Агрегат работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.
 
Цены на различные комплектации на российском рынке будут достигать 1 300 000 рублей.

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Озвучены цены на Roewe i6 для российского рынка
В базовую комплектацию авто включен 3-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 1 литр. Его максимальная мощность достигает 125 л.с. Этот агрегат работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Топовая версия авто получила 4-цилиндровый двигатель 1,5 литра. Его максимальная мощность - 169 л.с. Агрегат работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Цены на различные комплектации на российском рынке будут достигать 1 300 000 рублей.
2017-02-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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