38
11 мая 2017, 08:45

Озвучены цены на седан Lifan 820

Российский офис компании Lifan опубликовал рублевые расценки на флагманский седан Lifan 820, который поступит на российский рынок уже в конце мая. Модель доступна по цене от 970 000 рублей за базовую версию.
^
Ожидается, что на российском рынке китайская четырехдверка будет конкурировать с Toyota Camry. Основным конкурентным преимуществом «китайца» традиционно должна стать более низкая цена.
 
Под капотом 820 располагается 1.8-литровый атмосферный мотор 120 л.с. либо 2,4-литровый отдачей 160 л.с. С ними будут предлагаться 5-скоростная механическая либо 6-диапазонная автоматическая коробки передач.
 
Габариты модели составляют 4 865/ 1 835/1 480 мм, при этом расстояние между осями составит 2 775 мм.
 
Добавим, что 820 уже преодолел сертификацию в России и получил систему ЭРА-ГЛОНАСС. В минимальной комплектации седана предложены 2 подушки безопасности, кондиционер, колесные диски 16 дюймов, а также аудиосистема и кожаная отделка салона.

Комплектации и технические характеристики

Lifan 820 2.4 АТLifan 820 2.4 АТ
Год выпуска, с2014 2014
Год выпуска, по2015 2015
Кузовседан седан
Количество дверей/мест4/5 4/5
Мощность, л.с./ об/мин167 167
Объем двигателя2400 2400
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая Автоматическая, 6-ступенчатая
Приводпередний передний
Перейти к сравнению и всем характеристикам
Новинки и концепт кары Лифан 820

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Флагманский Lifan 820 обогатился ценой – от 715 000 рублей
Крутой! С каждым разом всё круче и круче. Согласен с предыдущим комментом, надо катать. И оптимизма у меня более чем
Владимир
Форум Lifan Solano
| Мне кажется , что вся проблема в Российской сборке.Потому что всем на всё по----- и до-----.А машина нормальная правда есть некоторые нарекания по салону и по дверям и ещё на малых оборотах идёт вибрация с движка, может посто не прошла обкатку.Я думаю время покажет"БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ"или"А ВСЁТАКИ ОНА ...
влад
Форум Lifan X60
Купил машину 6 месяцев назад. Сегодня появилась проблема машина не набирает скорость хотя обороты приличные что делать? Подскажите.
Эдуард
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Lifan Автомудрость Lifan АвтоПитер Lifan Дизайн и тюнинг Lifan Новинки и концепт кары Lifan Новости и акции автосалонов Lifan Автосалоны и дилеры марки Lifan Аренда и прокат авто марки Lifan Автоклубы и форумы автозавчастей марки Lifan Автосервисы и магазины автозапчастей марки Lifan
Главные материалы
По счетам ГИБДД: сколько тратят на штрафы?
Тест-драйв VW Polo GT: дворовый чемпион
Где Вы храните документы на машину?
Голосовать
Продажа Lifan 820
Объявления о продаже Lifan 820
Рейтинг по классам
Класс B Exclusive
Mini One и еще 3 модели
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Land Rover Freelander и еще 6 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль 820
Озвучены цены на седан Lifan 820
Ожидается, что на российском рынке китайская четырехдверка будет конкурировать с Toyota Camry. Основным конкурентным преимуществом «китайца» традиционно должна стать более низкая цена. Под капотом 820 располагается 1.8-литровый атмосферный мотор 120 л.с. либо 2,4-литровый отдачей 160 л.с. С ними будут предлагаться 5-скоростная механическая либо 6-диапазонная автоматическая коробки передач. Габариты модели составляют 4 865/ 1 835/1 480 мм, при этом расстояние между осями составит 2 775 мм. Добавим, что 820 уже преодолел сертификацию в России и получил систему ЭРА-ГЛОНАСС. В минимальной комплектации седана предложены 2 подушки безопасности, кондиционер, колесные диски 16 дюймов, а также аудиосистема и кожаная отделка салона.
2017-05-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Благовещенск Томск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG