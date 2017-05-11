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11 мая 2017, 08:45
Озвучены цены на седан Lifan 820
Российский офис компании Lifan опубликовал рублевые расценки на флагманский седан Lifan 820, который поступит на российский рынок уже в конце мая. Модель доступна по цене от 970 000 рублей за базовую версию.
Ожидается, что на российском рынке китайская четырехдверка будет конкурировать с Toyota Camry. Основным конкурентным преимуществом «китайца» традиционно должна стать более низкая цена.
Под капотом 820 располагается 1.8-литровый атмосферный мотор 120 л.с. либо 2,4-литровый отдачей 160 л.с. С ними будут предлагаться 5-скоростная механическая либо 6-диапазонная автоматическая коробки передач.
Габариты модели составляют 4 865/ 1 835/1 480 мм, при этом расстояние между осями составит 2 775 мм.
Добавим, что 820 уже преодолел сертификацию в России и получил систему ЭРА-ГЛОНАСС. В минимальной комплектации седана предложены 2 подушки безопасности, кондиционер, колесные диски 16 дюймов, а также аудиосистема и кожаная отделка салона.
Комплектации и технические характеристики
|Lifan 820 2.4 АТ
|Lifan 820 2.4 АТ
|Год выпуска, с
|2014
|2014
|Год выпуска, по
|2015
|2015
|Кузов
|седан
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|4/5
|Мощность, л.с./ об/мин
|167
|167
|Объем двигателя
|2400
|2400
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|передний
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Крутой! С каждым разом всё круче и круче. Согласен с предыдущим комментом, надо катать. И оптимизма у меня более чем
| Мне кажется , что вся проблема в Российской сборке.Потому что всем на всё по----- и до-----.А машина нормальная правда есть некоторые нарекания по салону и по дверям и ещё на малых оборотах идёт вибрация с движка, может посто не прошла обкатку.Я думаю время покажет"БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ"или"А ВСЁТАКИ ОНА ...
Купил машину 6 месяцев назад. Сегодня появилась проблема машина не набирает скорость хотя обороты приличные что делать? Подскажите.
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