30 января 2017, 16:46

Озвучены цены на спорткупе Infiniti Q60

Новинка доступна в единственном варианте исполнения, который обойдется покупателям в 3 414 000 рублей. Российская версия модели анонсирована на прошлой неделе.
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Дилеры уже в ближайшее время ждут спортивное купе Q60, российская премьера которого состоялась в сентябре ...
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Q60, предложенное на автомобильном рынке России, имеет под капотом 3-литровый битурбированный бензиновый мотор, который способен генерировать 405 л.с. при максимальном крутящем моменте в 475 Нм. Спорткар оснащается системой полного привода и 7-ступенчатой автоматической трансмиссией.
 
Что касается динамических характеристик, то новинка способна разогнаться до 100 км/ч за 5,1 сек., в то время как максимальная скорость ограничена 250 км/ч. В список оснащения Q60 вошел современный пакет систем безопасности, мультимедийный центр, климатическая система, а также спортивные выпускная система и стабилизатор рулевого управления.

Комплектации и технические характеристики

Infiniti Q60 3.0 АТ
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкупе
Количество дверей/мест2/4
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин405
Объем двигателя2997
Тип трансмисииавтоматическая 7-ступенчатая
Приводзадний
Смешанный цикл10.7
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Infiniti FX35
Всех вас в налоговую отправить, а потом по этапу коррупционеры...
Кирюша
Форум Infiniti QX80
Дилеров финика вообще мало в москве, поэтому выбирать особо не приходится. Бывал в дженсере, в у-сервисе, были проблемы с дозвоном до дилерских, с затягиванием сроков простых ТО. Сейчас начал обслуживать машину в асц, первое ТО прошло без нареканий, посмотрим как дальше будет
Иван
Форум Infiniti QX56
Какие плавные 150 градусов на 180 км в час ??? 150 градусов это почти полный разворот назад !
Кирилл
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Озвучены цены на спорткупе Infiniti Q60
{{material_117721}}Q60, предложенное на автомобильном рынке России, имеет под капотом 3-литровый битурбированный бензиновый мотор, который способен генерировать 405 л.с. при максимальном крутящем моменте в 475 Нм. Спорткар оснащается системой полного привода и 7-ступенчатой автоматической трансмиссией. Что касается динамических характеристик, то новинка способна разогнаться до 100 км/ч за 5,1 сек., в то время как максимальная скорость ограничена 250 км/ч. В список оснащения Q60 вошел современный пакет систем безопасности, мультимедийный центр, климатическая система, а также спортивные выпускная система и стабилизатор рулевого управления.
2017-01-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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