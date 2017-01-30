Озвучены цены на спорткупе Infiniti Q60

Q60, предложенное на автомобильном рынке России, имеет под капотом 3-литровый битурбированный бензиновый мотор, который способен генерировать 405 л.с. при максимальном крутящем моменте в 475 Нм. Спорткар оснащается системой полного привода и 7-ступенчатой автоматической трансмиссией.
Что касается динамических характеристик, то новинка способна разогнаться до 100 км/ч за 5,1 сек., в то время как максимальная скорость ограничена 250 км/ч. В список оснащения Q60 вошел современный пакет систем безопасности, мультимедийный центр, климатическая система, а также спортивные выпускная система и стабилизатор рулевого управления.
Дилеров финика вообще мало в москве, поэтому выбирать особо не приходится. Бывал в дженсере, в у-сервисе, были проблемы с дозвоном до дилерских, с затягиванием сроков простых ТО. Сейчас начал обслуживать машину в асц, первое ТО прошло без нареканий, посмотрим как дальше будет
{{material_117721}}Q60, предложенное на автомобильном рынке России, имеет под капотом 3-литровый битурбированный бензиновый мотор, который способен генерировать 405 л.с. при максимальном крутящем моменте в 475 Нм. Спорткар оснащается системой полного привода и 7-ступенчатой автоматической трансмиссией. Что касается динамических характеристик, то новинка способна разогнаться до 100 км/ч за 5,1 сек., в то время как максимальная скорость ограничена 250 км/ч. В список оснащения Q60 вошел современный пакет систем безопасности, мультимедийный центр, климатическая система, а также спортивные выпускная система и стабилизатор рулевого управления.
В избранное