6 июня 2017, 14:21

Озвучены характеристики нового Renault Duster

Обновленный Renault Duster, реализуемый в ряде стран под наименованием Dacia, готовится к мировой премьере. Сейчас проходят последние тесты новинки, определена стоимость.
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Новая генерация Duster получит ту же производственную платформу, что и актуальные модели бренда Dacia.
Ранее предполагалось, что новый SUV будет иметь модифицированное шасси от Renault-Nissan CMF-C, которое применялось на Nissan Qashqai и Renault Kadjar. В новой Dacia Duster разработчики установили новые пружины амортизаторов и стабилизатор поперечной устойчивости.
 
Под капотом имеется бензиновый турбированный двигатель объемом 1,2 литра мощностью 125 л.с. Трансмиссия внедорожника - 6-скоростной «автомат».
Renault Duster
Выпускается с 2012 г.
Новый от 629 000 до 994 990 Р
Объявлений: 785
Отзывов: 8
Кроссовер после обновления станет габаритнее и просторнее, чем модель текущей генерации. Внешность авто также претерпела некоторые изменения, однако с целью сохранить «бюджетность» и доступность кроссовер в базовом исполнении будет иметь пластиковые бамперы и расширители колесных арок, выполненные из аналогичного материала.
 
По некоторым данным, пока не подтверженным производителем, Duster будет доступен в 7-местном исполнении, но вариант с двумя рядами сидений также останется доступен покупателям.
 
Ожидается, что обновленный Renault Duster дебютирует на рынке летом 2018 года, а его стоимость составит порядка 10 000 фунтов, это примерно 730 000 рублей по актуальному курсу валют.
 
По ожиданиям производителя, авто будет конкурировать с Kia Sorento и Hyundai Santa Fe.

Комплектации и технические характеристики

Renault Duster Dakar Edition 2.0 MT 4x4
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин143
Объем двигателя1998
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл10.1
Загородный цикл6.5
Смешанный цикл7.8
ТопливоАИ-95
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Renault Duster
дастер... мечта. Для дорог в центральном черноземье отличная машина) ) ) собирались брать, но из-за финансовых трудностей пришлось брать машину чуть дешевле. Но тоже рено) )
NataYw
Спрос на дизельные Renault Duster в России увеличился в 4 раза
пока у нас не будет гарантированного качества солярки я бы не советовал, наплачетесь...обслуга должна быть качественнее чем бензинового, зимой проблемы с заводкой, тяжелый, и дорогой ...
Владимир
У Renault в России 8% рынка
Почти хороший автомобиль...Сандеро..., если бы шкив генератора не отваливался через 50000 пробега!
Андрей
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Озвучены характеристики нового Renault Duster
Новая генерация Duster получит ту же производственную платформу, что и актуальные модели бренда Dacia. Ранее предполагалось, что новый SUV будет иметь модифицированное шасси от Renault-Nissan CMF-C, которое применялось на Nissan Qashqai и Renault Kadjar. В новой Dacia Duster разработчики установили новые пружины амортизаторов и стабилизатор поперечной устойчивости. Под капотом имеется бензиновый турбированный двигатель объемом 1,2 литра мощностью 125 л.с. Трансмиссия внедорожника - 6-скоростной «автомат».{{model_3024}}Кроссовер после обновления станет габаритнее и просторнее, чем модель текущей генерации. Внешность авто также претерпела некоторые изменения, однако с целью сохранить «бюджетность» и доступность кроссовер в базовом исполнении будет иметь пластиковые бамперы и расширители колесных арок, выполненные из аналогичного материала. По некоторым данным, пока не подтверженным производителем, Duster будет доступен в 7-местном исполнении, но вариант с двумя рядами сидений также останется доступен покупателям. Ожидается, что обновленный Renault Duster дебютирует на рынке летом 2018 года, а его стоимость составит порядка 10 000 фунтов, это примерно 730 000 рублей по актуальному курсу валют. По ожиданиям производителя, авто будет конкурировать с Kia Sorento и Hyundai Santa Fe.
2017-06-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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