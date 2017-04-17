13
17 апреля 2017, 17:58

Озвучены характеристики новой генерации Mazda CX-5 для российского рынка

Новое поколение кроссовера Mazda CX-5 получило в России Одобрение типа транспортного средства, важнейший документ перед выходом на рынок. Соответственно, старт продаж – уже близко.
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Согласно тексту документа, свежее поколение CX-5, который поступит в продажу в России, будут выпускать на заводе во Владивостоке. Покупателям предложат 4 версии кроссовера, 3 из которых снабжены 2-литровым 150-сильным мотором SKYACTIV в сочетании на выбор покупателя с «механикой» или с «автоматом», а также передним либо с полным приводом.
 
Базовая версия CX-5 в России получит подушки безопасности водителя и пассажира, кондиционер, зеркала с элетроприводом, передние сидения с обогревом, систему стабилизации и систему ЭРА-ГЛОНАСС. Опционально доступны система контроля «слепых» зон, система слежения за полосой, камера заднего вида, парктроник, светодиодные фары.
 
Топовая версия, наивысшая по цене - с 2,5-литровым мотором SKYACTIV мощностью 194 л.с., полным приводом и АКПП.
 
Отметим, что второе поколение CX-5 представлено осенью 2016-го года на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Комплектации и технические характеристики

Mazda CX-5 Supreme 2.5 AT 4x4Mazda CX-5 Supreme 2.5 AT 4x4
Год выпуска, с2015 2015
Год выпуска, по2016 2016
Кузовкроссовер кроссовер
Количество дверей/мест5/5 5/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин192 192
Объем двигателя2488 2488
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая Автоматическая, 6-ступенчатая
Приводполный полный
Городской цикл9.3 9.3
Загородный цикл6.1 6.1
Смешанный цикл7.3 7.3
ТопливоАИ-95 АИ-95
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Отзывы по теме
Форум Mazda CX-5
| Кому: Олег были проходили. мне тоже не понравилось
tel89177831519
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"Версия Mazda CX-5 2017 модельного года с 2-литровым бензиновым двигателям V4 способна развивать мощность 114 л.с. и 200 нм крутящего момента. Существует похожая модификация, но уже с объемом 2,5 литра, такой мотор генерирует мощность 140 л.с. и 251 нм крутящего момента." Таких двигателей даже на предыдущей ...
Александр
Тестируем СX-5 на «тяжелом» топливе
В начале аллегория неплохая, но никак к материалу не относится. Дизель роднее настоящим внедорожникам, а не этому ведру маркетинговому.
Андрей
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Озвучены характеристики новой генерации Mazda CX-5 для российского рынка
Согласно тексту документа, свежее поколение CX-5, который поступит в продажу в России, будут выпускать на заводе во Владивостоке. Покупателям предложат 4 версии кроссовера, 3 из которых снабжены 2-литровым 150-сильным мотором SKYACTIV в сочетании на выбор покупателя с «механикой» или с «автоматом», а также передним либо с полным приводом. Базовая версия CX-5 в России получит подушки безопасности водителя и пассажира, кондиционер, зеркала с элетроприводом, передние сидения с обогревом, систему стабилизации и систему ЭРА-ГЛОНАСС. Опционально доступны система контроля «слепых» зон, система слежения за полосой, камера заднего вида, парктроник, светодиодные фары. Топовая версия, наивысшая по цене - с 2,5-литровым мотором SKYACTIV мощностью 194 л.с., полным приводом и АКПП. Отметим, что второе поколение CX-5 представлено осенью 2016-го года на автосалоне в Лос-Анджелесе.
2017-04-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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