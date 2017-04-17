13
17 апреля 2017, 17:58
Озвучены характеристики новой генерации Mazda CX-5 для российского рынка
Новое поколение кроссовера Mazda CX-5 получило в России Одобрение типа транспортного средства, важнейший документ перед выходом на рынок. Соответственно, старт продаж – уже близко.
Согласно тексту документа, свежее поколение CX-5, который поступит в продажу в России, будут выпускать на заводе во Владивостоке. Покупателям предложат 4 версии кроссовера, 3 из которых снабжены 2-литровым 150-сильным мотором SKYACTIV в сочетании на выбор покупателя с «механикой» или с «автоматом», а также передним либо с полным приводом.
Базовая версия CX-5 в России получит подушки безопасности водителя и пассажира, кондиционер, зеркала с элетроприводом, передние сидения с обогревом, систему стабилизации и систему ЭРА-ГЛОНАСС. Опционально доступны система контроля «слепых» зон, система слежения за полосой, камера заднего вида, парктроник, светодиодные фары.
Топовая версия, наивысшая по цене - с 2,5-литровым мотором SKYACTIV мощностью 194 л.с., полным приводом и АКПП.
Отметим, что второе поколение CX-5 представлено осенью 2016-го года на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Комплектации и технические характеристики
|Mazda CX-5 Supreme 2.5 AT 4x4
|Mazda CX-5 Supreme 2.5 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|2016
|Кузов
|кроссовер
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|192
|192
|Объем двигателя
|2488
|2488
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|полный
|Городской цикл
|9.3
|9.3
|Загородный цикл
|6.1
|6.1
|Смешанный цикл
|7.3
|7.3
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
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Отзывы по теме
| Кому: Олег были проходили. мне тоже не понравилось
"Версия Mazda CX-5 2017 модельного года с 2-литровым бензиновым двигателям V4 способна развивать мощность 114 л.с. и 200 нм крутящего момента. Существует похожая модификация, но уже с объемом 2,5 литра, такой мотор генерирует мощность 140 л.с. и 251 нм крутящего момента." Таких двигателей даже на предыдущей ...
В начале аллегория неплохая, но никак к материалу не относится. Дизель роднее настоящим внедорожникам, а не этому ведру маркетинговому.
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