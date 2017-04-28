Озвучены комплектации Honda CR-V для России
Максимальная скорость такой модификации составляет 190 км/ч, а показатели крутящего момента – 244 Нм при 3900 об/мин. Разгон с места до «сотни» занимает 10,2 секунды. Для российских покупателей CR-V с двигателем объемом 2,4 литра будет предлагаться в 3 комплектациях: Lifestyle, Executive и Prestige.
|Honda CR-V Sport 2.4 CVT 4x4
|2.4 л, 188 л.с
|вариатор
|0-100 - 10.0 с, 190 км/ч
|4605 x 1820 x 1685 мм
|полный
|АИ-92, 7.9 л на 100 км
|Все характеристики
В «базе» автомобиль оснащается интеллектуальным мультиинформационным дисплеем, 2-зонным климат-контролем, обогревом зоны покоя стеклоочистителей, электроприводом и обогревом зеркал, подогревом передних сидений, круиз-контролем и функцией ограничителя скорости, датчиками дождя и света, передними и задними датчиками парковки, системой бесключевого доступа, интеллектуальной системой запуска и остановки двигателя, а также системой дистанционного запуска двигателя.
Также в базовую комплектацию входят 8 эйрбегов, центральный замок с дистанционным управлением и иммобилайзер. За безопасность автомобиля отвечают система ABS и система распределения тормозных усилий, система помощи при маневрировании, система помощи при подъеме, курсовая устойчивость и адаптивный электроусилитель руля.
В версии Executive CR-V получит сиденье водителя с запоминанием положения и электрорегулировкой в 8 направлениях (в 4 для пассажира), кожаную обивку, обогрев рулевого колеса и задних сидений, электропривод двери багажника, а к системам активной безопасности добавляется камера бокового обзора Lane Watch и система освещения сектора поворота.
В комплектации Prestige вседорожник дополнительно оснащается навигационной системой с жестким диском и технологией мониторинга трафика. Помимо этого, покупателям предложат варианты с 2-литровым мотором. Цены будут объявлены ближе к старту продаж.
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