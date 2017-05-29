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29 мая 2017, 08:24

Папарацци заметили Lada Vesta SW без камуфляжа

Испытания новинки проходили на дорогах Казахстана, во время тестовых заездов фотошпионы сфотографировали новинку в том виде, в котором она будет показана широкому кругу.
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Ранее модель неоднократно замечалась при испытаниях на дорогах общего пользования Германии и России. Производство универсала, как ожидается, начнется через 2 месяца на предприятии в Ижевске, а в автосалоны Vesta SW поступит в начале осени этого года. На новинку возлагаются серьезные надежды.
 
Технические характеристики модели пока точно не называются. По неподтвержденным данным, под капотом Vesta SW имеются бензиновые двигатели объемом 1,6 и 1,8 литров мощностью 106 и 122 л.с. соответственно. Первый названный вариант двигателя работает с 5-ступенчатыми «автоматом» и «механикой», второй – исключительно с «роботом».
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Волжский автогигант работает над новой модификацией модели Lada Vesta. Новинка будет выпускаться в кузове ...
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Стоимость универсала заявлена в районе 800 000 рублей, седана – 545 000 рублей.
 
Ранее обозначалось, что новинка появится в июне.

Комплектации и технические характеристики

ВАЗ Lada Vesta 1.8 АМТ
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин122
Объем двигателя1774
Тип трансмисиироботизированная 5
Приводпередний
Смешанный цикл7.2
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Купить авто Lada Лада Веста

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Комментарии
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Отзывы по теме
Стартовая стоимость Lada Vesta составляет 514 000 рублей
купил весту!570тыс.просторнее чем корейцы там всякие поло и спереди и сзади.по управляемости тоже обыгрывает корейцев (у сестренки соляра) разгон-торможение на четверу твердую.видок ваще классный.а не понравилось...при прохождении ям и ухабов подвеска гремит хотя машина даже не шелохнется.проехал примерно ...
ilgizar239
Как стартовали продажи Lada Vesta?
А по-моему, Веста - очень интересная машина. Кто сидел в Солярисе или Рио на заднем сиденье? Там же элементарно ноги некуда девать, уши прижаты коленками! А стоят они с двигателем 1,4 как Веста с 1,6! Да, мощность близкая, но крутящий момент не тот. А если захочется комплектацию побогаче? И Солярис, ...
Сергей
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nom
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Папарацци заметили Lada Vesta SW без камуфляжа
Ранее модель неоднократно замечалась при испытаниях на дорогах общего пользования Германии и России. Производство универсала, как ожидается, начнется через 2 месяца на предприятии в Ижевске, а в автосалоны Vesta SW поступит в начале осени этого года. На новинку возлагаются серьезные надежды. Технические характеристики модели пока точно не называются. По неподтвержденным данным, под капотом Vesta SW имеются бензиновые двигатели объемом 1,6 и 1,8 литров мощностью 106 и 122 л.с. соответственно. Первый названный вариант двигателя работает с 5-ступенчатыми «автоматом» и «механикой», второй – исключительно с «роботом».{{material_118780}}Стоимость универсала заявлена в районе 800 000 рублей, седана – 545 000 рублей. Ранее обозначалось, что новинка появится в июне.
2017-05-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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