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29 мая 2017, 08:24
Папарацци заметили Lada Vesta SW без камуфляжа
Испытания новинки проходили на дорогах Казахстана, во время тестовых заездов фотошпионы сфотографировали новинку в том виде, в котором она будет показана широкому кругу.
Ранее модель неоднократно замечалась при испытаниях на дорогах общего пользования Германии и России. Производство универсала, как ожидается, начнется через 2 месяца на предприятии в Ижевске, а в автосалоны Vesta SW поступит в начале осени этого года. На новинку возлагаются серьезные надежды.
Технические характеристики модели пока точно не называются. По неподтвержденным данным, под капотом Vesta SW имеются бензиновые двигатели объемом 1,6 и 1,8 литров мощностью 106 и 122 л.с. соответственно. Первый названный вариант двигателя работает с 5-ступенчатыми «автоматом» и «механикой», второй – исключительно с «роботом».
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Стоимость универсала заявлена в районе 800 000 рублей, седана – 545 000 рублей.
Ранее обозначалось, что новинка появится в июне.
Комплектации и технические характеристики
|ВАЗ Lada Vesta 1.8 АМТ
|Год выпуска, с
|2016
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|122
|Объем двигателя
|1774
|Тип трансмисии
|роботизированная 5
|Привод
|передний
|Смешанный цикл
|7.2
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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