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10 мая 2017, 16:54
Каким увидел Парад Победы в Севастополе корреспондент 110km.ru. Фоторепортаж
Отгремели фанфары вчерашнего Парада Победы. Несмотря на непогоду в массе российских городов, торжества прошли, как и положено, с размахом. Корреспондент 110km.ru стал зрителем шествия ветеранов, войск и техники в героическом Севастополе.
Облака здесь никто не разгонял, потому как и без спецсредств «растворение воздухов» было почти что райским: +21 град., солнце, запах распустившейся сирени и ожерелье цветущих каштанов.
Спешим поделиться с нашими читателями фотоотчетом о севастопольском Параде Победы. Заметим, что по части военной техники он, конечно же, оказался не чета центральному, столичному, но и в проходящих по ул. Ленина колоннах можно было заприметить интересные образцы. Оцените сами...
«Тигры» и «Рыси»
«Тяжелая артиллерия»
На рейде - «Победы»
Машины, ковавшие успех
Мототехника Великой Отечественной
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