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10 мая 2017, 16:54

Каким увидел Парад Победы в Севастополе корреспондент 110km.ru. Фоторепортаж

Отгремели фанфары вчерашнего Парада Победы. Несмотря на непогоду в массе российских городов, торжества прошли, как и положено, с размахом. Корреспондент 110km.ru стал зрителем шествия ветеранов, войск и техники в героическом Севастополе.
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Каким увидел Парад Победы в Севастополе корреспондент 110km.ru. Фоторепортаж , ,

Облака здесь никто не разгонял, потому как и без спецсредств «растворение воздухов» было почти что райским: +21 град., солнце, запах распустившейся сирени и ожерелье цветущих каштанов.

Спешим поделиться с нашими читателями фотоотчетом о севастопольском Параде Победы. Заметим, что по части военной техники он, конечно же, оказался не чета центральному, столичному, но и в проходящих по ул. Ленина колоннах можно было заприметить интересные образцы. Оцените сами...

«Тигры» и «Рыси»

 
6
фото
  
 

«Тяжелая артиллерия»

 
6
фото
  
 

На рейде - «Победы»

 
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Машины, ковавшие успех

 
5
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Мототехника Великой Отечественной

 
6
фото
  

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Каким увидел Парад Победы в Севастополе корреспондент 110km.ru. Фоторепортаж
Облака здесь никто не разгонял, потому как и без спецсредств «растворение воздухов» было почти что райским: +21 град., солнце, запах распустившейся сирени и ожерелье цветущих каштанов. Спешим поделиться с нашими читателями фотоотчетом о севастопольском Параде Победы. Заметим, что по части военной техники он, конечно же, оказался не чета центральному, столичному, но и в проходящих по ул. Ленина колоннах можно было заприметить интересные образцы. Оцените сами...«Тигры» и «Рыси»{{gallery_842}} «Тяжелая артиллерия»{{gallery_841}} На рейде - «Победы» {{gallery_840}} Машины, ковавшие успех{{gallery_844}} Мототехника Великой Отечественной {{gallery_843}}Материал по теме - здесь.
2017-05-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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