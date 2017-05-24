Парень взял VW Passat покататься. Теперь ответчиком за сына станет отец
Инспекторы проверили документы, в ходе чего выяснилось, что водитель никакого отношения к транспортному средству не имеет. Оказывается, он взял «народный автомобиль» покататься у своего приятеля. Причем, машину ввозил на территорию нашей страны отец того самого приятеля. В пассажирской таможенной декларации имеется отметка о запрете отчуждения и передачи в пользование ввозимого автомобиля.
После случившегося для законного владельца Passat картина складывается не самая радужная. Сын дал приятелю покататься, а расплачиваться придется отцу. Кроме того, что он должен будет заплатить штраф, размеры которого определит суд. Не исключена даже конфискация автомобиля. Кроме того, придется выплатить таможенные платежи за нарушение правил временного ввоза.
Об этом информирует пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.
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