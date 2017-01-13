«Патриот» стал лидером продаж в линейке внедорожников УАЗ
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Увеличив в 2016 году продажи внедорожников на 1%, Ульяновский автозавод тем самым занял 9-ю позицию по объему реализации новых автомобилей в России. Владельцами свеженьких УАЗов в прошлом году стали 48 848 жителей РФ, Ближнего и Дальнего зарубежья.
При этом рыночная доля бренда УАЗ выросла с 3,0% до 3,4%. Объем продаж на экспортных рынках в 2016 году составил 3 467 ед. против 4 903 ед. годом ранее. Таким образом, на лицо некоторое снижение объемов продаж на экспортных рынках. По информации автопроизводителя, оно вызвано значительным падением спроса на одном из ключевых рынков - в Казахстане.
При этом автозавод смог значительно расширить географию поставок в странах Дальнего зарубежья и начал продажи автомобилей в таких странах, как Мексика, Перу, Эквадор, Гаити, Парагвай, Боливия, Филиппины. Отмечается, что объем поставок УАЗ на эти рынки вырос более чем в 3 раза.
Драйверами роста на российском рынке в прошлом году стали УАЗ «Карго» и «Пикап», объем продаж которых вырос на 19,5% и 7,3% соответственно. Однако самой популярной моделью были и остается «Патриот» - его коммерческий показатель - 19 062 ед. Напомним, что совсем недавно стартовало производство обновленной версии «Патриота».
Автомобиль стал кардинально отличаться улучшенной эргономикой, шумоизоляцией, уровнем безопасности, наличием климат-контроля и круиз-контроля, обогрева рулевого колеса, навигационной и мультимедийной системы с сенсорным экраном, камеры заднего вида, передних и задних датчиков парковки и мультифункционального руля.
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
«Патриот» стал лидером продаж в линейке внедорожников УАЗ
При этом рыночная доля бренда УАЗ выросла с 3,0% до 3,4%. Объем продаж на экспортных рынках в 2016 году составил 3 467 ед. против 4 903 ед. годом ранее. Таким образом, на лицо некоторое снижение объемов продаж на экспортных рынках. По информации автопроизводителя, оно вызвано значительным падением спроса на одном из ключевых рынков - в Казахстане. {{material_117408}} При этом автозавод смог значительно расширить географию поставок в странах Дальнего зарубежья и начал продажи автомобилей в таких странах, как Мексика, Перу, Эквадор, Гаити, Парагвай, Боливия, Филиппины. Отмечается, что объем поставок УАЗ на эти рынки вырос более чем в 3 раза. Драйверами роста на российском рынке в прошлом году стали УАЗ «Карго» и «Пикап», объем продаж которых вырос на 19,5% и 7,3% соответственно. Однако самой популярной моделью были и остается «Патриот» - его коммерческий показатель - 19 062 ед. Напомним, что совсем недавно стартовало производство обновленной версии «Патриота». Автомобиль стал кардинально отличаться улучшенной эргономикой, шумоизоляцией, уровнем безопасности, наличием климат-контроля и круиз-контроля, обогрева рулевого колеса, навигационной и мультимедийной системы с сенсорным экраном, камеры заднего вида, передних и задних датчиков парковки и мультифункционального руля.
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