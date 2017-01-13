13 января 2017, 14:09

«Патриот» стал лидером продаж в линейке внедорожников УАЗ

Увеличив в 2016 году продажи внедорожников на 1%, Ульяновский автозавод тем самым занял 9-ю позицию по объему реализации новых автомобилей в России. Владельцами свеженьких УАЗов в прошлом году стали 48 848 жителей РФ, Ближнего и Дальнего зарубежья.
«Патриот» стал лидером продаж в линейке внедорожников УАЗ
При этом рыночная доля бренда УАЗ выросла с 3,0% до 3,4%. Объем продаж на экспортных рынках в 2016 году составил 3 467 ед. против 4 903 ед. годом ранее. Таким образом, на лицо некоторое снижение объемов продаж на экспортных рынках. По информации автопроизводителя, оно вызвано значительным падением спроса на одном из ключевых рынков - в Казахстане.
 
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При этом автозавод смог значительно расширить географию поставок в странах Дальнего зарубежья и начал продажи автомобилей в таких странах, как Мексика, Перу, Эквадор, Гаити, Парагвай, Боливия, Филиппины. Отмечается, что объем поставок УАЗ на эти рынки вырос более чем в 3 раза.
 
Драйверами роста на российском рынке в прошлом году стали УАЗ «Карго» и «Пикап», объем продаж которых вырос на 19,5% и 7,3% соответственно. Однако самой популярной моделью были и остается «Патриот» - его коммерческий показатель - 19 062 ед. Напомним, что совсем недавно стартовало производство обновленной версии «Патриота».
 
Автомобиль стал кардинально отличаться улучшенной эргономикой, шумоизоляцией, уровнем безопасности, наличием климат-контроля и круиз-контроля, обогрева рулевого колеса, навигационной и мультимедийной системы с сенсорным экраном, камеры заднего вида, передних и задних датчиков парковки и мультифункционального руля.

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Отзывы по теме
Форум УАЗ 469
чому забивається 1 передача при включині задньойі
Василь
Форум УАЗ 31519
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
Алексей Кузнецов
Форум УАЗ 2206
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
василий
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«Патриот» стал лидером продаж в линейке внедорожников УАЗ
При этом рыночная доля бренда УАЗ выросла с 3,0% до 3,4%. Объем продаж на экспортных рынках в 2016 году составил 3 467 ед. против 4 903 ед. годом ранее. Таким образом, на лицо некоторое снижение объемов продаж на экспортных рынках. По информации автопроизводителя, оно вызвано значительным падением спроса на одном из ключевых рынков - в Казахстане. {{material_117408}}  При этом автозавод смог значительно расширить географию поставок в странах Дальнего зарубежья и начал продажи автомобилей в таких странах, как Мексика, Перу, Эквадор, Гаити, Парагвай, Боливия, Филиппины. Отмечается, что объем поставок УАЗ на эти рынки вырос более чем в 3 раза. Драйверами роста на российском рынке в прошлом году стали УАЗ «Карго» и «Пикап», объем продаж которых вырос на 19,5% и 7,3% соответственно. Однако самой популярной моделью были и остается «Патриот» - его коммерческий показатель - 19 062 ед. Напомним, что совсем недавно стартовало производство обновленной версии «Патриота».  Автомобиль стал кардинально отличаться улучшенной эргономикой, шумоизоляцией, уровнем безопасности, наличием климат-контроля и круиз-контроля, обогрева рулевого колеса, навигационной и мультимедийной системы с сенсорным экраном, камеры заднего вида, передних и задних датчиков парковки и мультифункционального руля.
2017-01-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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