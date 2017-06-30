30 июня 2017, 09:22

Пенсионер хотел заменить права, теперь может сесть

В петербургское МРЭО ГИБДД №17 на Лабораторном проспекте обратился 62-летний житель Выборгского района. Мужчина подал заявление о замене водительского удостоверения.
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Инспекторы приступили к стандартной в таких случаях проверке предоставленных документов инспекторы и сразу усомнились в подлинности медицинской справки. У нее, как оказалось, отсутствовали водяные знаки защиты на бланке. Связались с медицинским учреждением, и его сотрудники подтвердили, что указанная справка данному гражданину не выдавалась.

Пенсионера задержали и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательств. В отношении водителя возбудили уголовное дело, найдя в этой истории признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).

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Пенсионер хотел заменить права, теперь может сесть
Инспекторы приступили к стандартной в таких случаях проверке предоставленных документов инспекторы и сразу усомнились в подлинности медицинской справки. У нее, как оказалось, отсутствовали водяные знаки защиты на бланке. Связались с медицинским учреждением, и его сотрудники подтвердили, что указанная справка данному гражданину не выдавалась.Пенсионера задержали и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательств. В отношении водителя возбудили уголовное дело, найдя в этой истории признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).
2017-06-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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