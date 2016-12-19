«Пепелац» из Старой Ладоги: и снег убирает, и почву рыхлит
К сожалению, времени на расспросы водителя у нас было «с гулькин нос», да и сам хозяин «гравицапы», как оказалось, не склонялся к беседе с незнакомым ему человеком. Поэтому информации собрано, увы, немного. Делимся тем, что сами узнали.
Авто собран по принципу «я его слепила из того, что было»: немного желания, немного творчества, плюс узлы и агрегаты от разных транспортных средств. Так, под вручную изготовленным капотом смонтирован 4-тактный дизельный движок воздушного охлаждения Д-144 объемом 4 литра. Агрегат старый, известен тем, что в свое время его устанавливали на тракторы Т-40М, ЛТЗ-55, Т28Х4М, а также на автопогрузчики, дорожные катки, асфальтоукладчики, путевые машины и т.п.
Мощность моторчика смешная - всего 37 «лошадок» (при 1800 об/мин), но владельца это ничуть не смущает - пенсионер говорит, что свои 65 км/ч машина едет, а больше, мол, и не надо. Коробка передач - 4-ступенчатая, от ГАЗ-53. По словам хозяина, работает надежно, ремонтировать еще не приходилось.
Колеса разные, на задней оси заметен тракторный протектор. Мост один - от «шишиги». На мой вопрос: «Почему авто не полноприводный, если трудится в качестве снегоуборщика?», владелец ответил, что такой вариант рассматривался, но не прельстила судьба частого ремонта редукторов и мостов. А для выполнения нынешних функций (уборка снега) и монопривода, по словам собеседника, «за глаза и уши».
В кабине - святая простота, места много, знакомые по «газику» приборы и стойкий запах отработанного моторного масла. За спиной водителя - спецотсек, который хозяин именует «комнатой отдыха». Что там внутри, я так и не увидел, но по словам водителя, «достаточно комфортно».
Машину он продает, равно как и второй подобный экземпляр (оказывается, есть «родной брат»), который предназначен для взрыхления почвы. Цену хозяин озвучивать не стал. Сказал, мол, «стоит ли задавать пустые вопросы и отвечать на них, раз покупать не собираешься». Признаться, мужик прав. Но он же не знал, что вопросы задает ему журналист, которому до всего есть дело…
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