Первые новые автобусы в новом году

В автобусные парки петербургского предприятия «Пассажиравтотранс» поступила новая пассажирская техника. Контракт на закупку автобусов был заключён Комитетом по транспорту.
Первая партия в новом 2017 году насчитывает 32 автобуса. Характеристики автобусов остались традиционными: низкий уровень пола, высокий класс экологической безопасности двигателя, наличие откидного пандуса для маломобильных категорий населения и современных информационных систем.
Каждый автобус рассчитан на 111 пассажиров. Ещё 21 подобный автобус поступит в Санкт-Петербург до 30 марта 2017 года. Техника заменит устаревшие модели в разных районах города. После приёмки и постановки на учёт в органах ГИБДД автобусы выйдут на маршруты №№ 8, 46, 87, 200, 210.
Напомним, что в 2016 году в автопарки «Пассажиравтотранса» поступили 222 автобуса. Благодаря ежегодному обновлению средний возраст автобусов предприятия сегодня составляет 5,4 года.
| Кому: valentin79.11С алкоголем лучше вообще не баловаться, каждый раз себе зарок даю, что больше ни-ни, а потом все равно на те же грабли, переберешь и болеешь потом, крайний раз правда Монинг кеа подлечился, выпил бутылочку 100 грамм, через час хорошо так стало, голова перестала болеть.
Первая партия в новом 2017 году насчитывает 32 автобуса. Характеристики автобусов остались традиционными: низкий уровень пола, высокий класс экологической безопасности двигателя, наличие откидного пандуса для маломобильных категорий населения и современных информационных систем. Каждый автобус рассчитан на 111 пассажиров. Ещё 21 подобный автобус поступит в Санкт-Петербург до 30 марта 2017 года. Техника заменит устаревшие модели в разных районах города. После приёмки и постановки на учёт в органах ГИБДД автобусы выйдут на маршруты №№ 8, 46, 87, 200, 210.Напомним, что в 2016 году в автопарки «Пассажиравтотранса» поступили 222 автобуса. Благодаря ежегодному обновлению средний возраст автобусов предприятия сегодня составляет 5,4 года.
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