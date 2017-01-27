27 января 2017, 08:20

Первые новые автобусы в новом году

В автобусные парки петербургского предприятия «Пассажиравтотранс» поступила новая пассажирская техника. Контракт на закупку автобусов был заключён Комитетом по транспорту.
Первая партия в новом 2017 году насчитывает 32 автобуса. Характеристики автобусов остались традиционными: низкий уровень пола, высокий класс экологической безопасности двигателя, наличие откидного пандуса для маломобильных категорий населения и современных информационных систем. 

Каждый автобус рассчитан на 111 пассажиров. Ещё 21 подобный автобус поступит в Санкт-Петербург до 30 марта 2017 года. Техника заменит устаревшие модели в разных районах города. После приёмки и постановки на учёт в органах ГИБДД автобусы выйдут на маршруты №№ 8, 46, 87, 200, 210.

Напомним, что в 2016 году в автопарки «Пассажиравтотранса» поступили 222 автобуса. Благодаря ежегодному обновлению средний возраст автобусов предприятия сегодня составляет 5,4 года. 

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Первые новые автобусы в новом году
Первая партия в новом 2017 году насчитывает 32 автобуса. Характеристики автобусов остались традиционными: низкий уровень пола, высокий класс экологической безопасности двигателя, наличие откидного пандуса для маломобильных категорий населения и современных информационных систем. Каждый автобус рассчитан на 111 пассажиров. Ещё 21 подобный автобус поступит в Санкт-Петербург до 30 марта 2017 года. Техника заменит устаревшие модели в разных районах города. После приёмки и постановки на учёт в органах ГИБДД автобусы выйдут на маршруты №№ 8, 46, 87, 200, 210.Напомним, что в 2016 году в автопарки «Пассажиравтотранса» поступили 222 автобуса. Благодаря ежегодному обновлению средний возраст автобусов предприятия сегодня составляет 5,4 года. 
2017-01-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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