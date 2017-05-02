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2 мая 2017, 18:00
Первые покупатели получили КамАЗ-6490 Neo
Первая партия из 200 модернизированных грузовиков модели КамАЗ-5490 Neo, будет передана в парки 4 крупнейших корпоративных клиентов уже в ближайшие дни. Новинку стали выпускать 2 недели назад.
Модернизированная модель оказалась востребованной, поэтому очередь на новые грузовые транспортные средства расписана до августа текущего года.
К сборке модели на заводе приступили 18 апреля, за неполные 2 недели на предприятии собрали порядка 130 экземпляров данных грузовиков.
Интерес к новинке обоснован в связи с тем, что модернизированная версия флагманского КамАЗ-5490 удобна эксплуатирующим камазовские тягачи нового поколения. Основной упор сделан на увеличении емкости топливных баков.
На заводе разработаны 4 комплектации Neo: 2 – с автоматическими коробками передач производства ZF, 2 – с механическими. Автомобиль получился с удлиненной на 200 мм базой (это расстояние от передней оси до заднего моста), что позволяет увеличить емкость топливного бака с одной стороны до 695 литров, а если нужен будет и второй, общая емкость может достигать 1 100 литров.
Кроме того, желание максимально увеличить емкость топливных баков привело к разработке еще двух комплектаций с задним расположением ящика аккумуляторной батареи (обычно он находится на левом или, как на новых моделях, на правом борту). Освобождается один из бортов, и пространство можно использовать под емкость с топливом.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Камаз 6460 проблема с головками постоянно лопают . Ремонтируют по гарантии но проблема то так и не понятна .При пробеге в 70 000 т уже поменяли 17 головок
При запуске двигателя- набирает большие обороты (3500 ) и глохнет
| Проверяют щас наличие карты мастерской? Кто сталиквался? Вообще транспортники должны проверять раз в три года. Карта мастерской нужна для блокировки карт водителя, ну и для выгрузки все информации из тахографа.
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