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26 мая 2017, 09:19

Первым делом следует замерить интенсивность велодвижения

В Санкт-Петербурге планируется провести замеры интенсивности велосипедного движения. Делаться это будет в преддверии обустройства первых 5 велосипедных дорожек.
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Владислав Бакулин, директор СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга»: «Замеры будут проводиться до середины июня на наиболее оживленных перекрестках велосипедных маршрутов, по которым пройдут первые велодорожки. Это позволит оценить прирост интенсивности велосипедного движения до и после создания велодорожек и учесть данные при дальнейшем развитии городской велосипедной инфраструктуры».

Оценивать интенсивность велосипедного движения будут в будние дни в утренние и вечерние часы-пик посредством визуально-ручной и видео-регистрации с дальнейшим анализом полученных материалов. «В перспективе рассчитываем на внедрение автоматических счетчиков велосипедных передвижений», - заметил г-н Бакулин.

Напомним, что летом текущего года на севере мегаполиса будут организованы 2 велодорожки. Их адреса: «пр. Луначарского – Гренадерский мост» и «ст.м. «Озерки» – пр. Руставели». Оставшиеся 3 велодорожки будут пролегать в исторической части города: «кольцевой маршрут по набережным Петроградской стороны», «наб.р. Карповки – Левашовский пр.» и «наб.р. Фонтанки (четная и нечетная стороны» на участки от р. Невы до Гороховой ул.»

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Первым делом следует замерить интенсивность велодвижения
Владислав Бакулин, директор СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга»: «Замеры будут проводиться до середины июня на наиболее оживленных перекрестках велосипедных маршрутов, по которым пройдут первые велодорожки. Это позволит оценить прирост интенсивности велосипедного движения до и после создания велодорожек и учесть данные при дальнейшем развитии городской велосипедной инфраструктуры».Оценивать интенсивность велосипедного движения будут в будние дни в утренние и вечерние часы-пик посредством визуально-ручной и видео-регистрации с дальнейшим анализом полученных материалов. «В перспективе рассчитываем на внедрение автоматических счетчиков велосипедных передвижений», - заметил г-н Бакулин.Напомним, что летом текущего года на севере мегаполиса будут организованы 2 велодорожки. Их адреса: «пр. Луначарского – Гренадерский мост» и «ст.м. «Озерки» – пр. Руставели». Оставшиеся 3 велодорожки будут пролегать в исторической части города: «кольцевой маршрут по набережным Петроградской стороны», «наб.р. Карповки – Левашовский пр.» и «наб.р. Фонтанки (четная и нечетная стороны» на участки от р. Невы до Гороховой ул.»
2017-05-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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