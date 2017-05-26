Первым делом следует замерить интенсивность велодвижения
Владислав Бакулин, директор СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга»: «Замеры будут проводиться до середины июня на наиболее оживленных перекрестках велосипедных маршрутов, по которым пройдут первые велодорожки. Это позволит оценить прирост интенсивности велосипедного движения до и после создания велодорожек и учесть данные при дальнейшем развитии городской велосипедной инфраструктуры».
Оценивать интенсивность велосипедного движения будут в будние дни в утренние и вечерние часы-пик посредством визуально-ручной и видео-регистрации с дальнейшим анализом полученных материалов. «В перспективе рассчитываем на внедрение автоматических счетчиков велосипедных передвижений», - заметил г-н Бакулин.
Напомним, что летом текущего года на севере мегаполиса будут организованы 2 велодорожки. Их адреса: «пр. Луначарского – Гренадерский мост» и «ст.м. «Озерки» – пр. Руставели». Оставшиеся 3 велодорожки будут пролегать в исторической части города: «кольцевой маршрут по набережным Петроградской стороны», «наб.р. Карповки – Левашовский пр.» и «наб.р. Фонтанки (четная и нечетная стороны» на участки от р. Невы до Гороховой ул.»
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