19 июня 2017, 16:58
Первый Honda Civic Type-R выставлен на продажу
«Горячий» хэтчбек Honda Civic Type-R с серийным номером «00001» был выставлен на продажу на североамериканский авторынок. Модель ушла с молотка за внушительные 200 тыс. долларов.
За эти деньги владелец получил машину с 2-литровым турбированным агрегатом мощностью 306 л. с. и 6-ступенчатой «механикой». На других рынках отдача мотора Civic Type-R составляет 320 сил.
Хэтчбек под номером «00001» представлен в фирменном синем цвете и с набором красных акцентов в экстерьере. Салон выполнен в черно-красной цветовой схеме. Как говорят в Honda, все вырученные за «хот-хэтч» средства пойдут на благотворительность.
Хэтчбек под номером «00001» представлен в фирменном синем цвете и с набором красных акцентов в экстерьере. Салон выполнен в черно-красной цветовой схеме. Как говорят в Honda, все вырученные за «хот-хэтч» средства пойдут на благотворительность.
Комплектации и технические характеристики
|Honda Civic Type R 2.0 MT
|Год выпуска, с
|2008
|Год выпуска, по
|2010
|Кузов
|хэтчбек
|Количество дверей/мест
|3
|Мощность, л.с./ об/мин
|201
|Привод
|передний
|Городской цикл
|12.7
|Загородный цикл
|7.0
|Топливо
|бензин
|Все характеристики
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Вырывает болт на крышке главного цилиндра сцепления, уже не в первый раз, болт обламывается, жидкость вытекает, педаль падает в пол. На новом цилиндре то же самое случилось через пару месяцев после замены. Кто подскажет в чем может быть причина? Хонда срв 2002 года, 2 л, 150лс.
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