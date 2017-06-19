19 июня 2017, 16:58

Первый Honda Civic Type-R выставлен на продажу

«Горячий» хэтчбек Honda Civic Type-R с серийным номером «00001» был выставлен на продажу на североамериканский авторынок. Модель ушла с молотка за внушительные 200 тыс. долларов.
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Первый Honda Civic Type-R выставлен на продажу Honda Civic Type R
За эти деньги владелец получил машину с 2-литровым турбированным агрегатом мощностью 306 л. с. и 6-ступенчатой «механикой». На других рынках отдача мотора Civic Type-R составляет 320 сил.

Хэтчбек под номером  «00001» представлен в фирменном синем цвете и с набором красных акцентов в экстерьере. Салон выполнен в черно-красной цветовой схеме. Как говорят в Honda, все вырученные за «хот-хэтч» средства пойдут на благотворительность.

Комплектации и технические характеристики

Honda Civic Type R 2.0 MT
Год выпуска, с2008
Год выпуска, по2010
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест3
Мощность, л.с./ об/мин201
Приводпередний
Городской цикл12.7
Загородный цикл7.0
Топливобензин
Все характеристики
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Кирилл Шинкаренко
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Кирилл Шинкаренко
Форум Honda CR-V
Вырывает болт на крышке главного цилиндра сцепления, уже не в первый раз, болт обламывается, жидкость вытекает, педаль падает в пол. На новом цилиндре то же самое случилось через пару месяцев после замены. Кто подскажет в чем может быть причина? Хонда срв 2002 года, 2 л, 150лс.
Андрей
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Первый Honda Civic Type-R выставлен на продажу
За эти деньги владелец получил машину с 2-литровым турбированным агрегатом мощностью 306 л. с. и 6-ступенчатой «механикой». На других рынках отдача мотора Civic Type-R составляет 320 сил.Хэтчбек под номером  «00001» представлен в фирменном синем цвете и с набором красных акцентов в экстерьере. Салон выполнен в черно-красной цветовой схеме. Как говорят в Honda, все вырученные за «хот-хэтч» средства пойдут на благотворительность.
2017-06-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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