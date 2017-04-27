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27 апреля 2017, 08:27
Первый Volvo XC60 второй генерации сошел с конвейера
С конвейера завода компании Volvo в шведском городе Торсланд сошел первый экземпляр кроссовера Volvo XC60 нового поколения, чем обозначен старт серийного производства вседорожника второй генерации.
Силовую линейку нового кроссовера Volvo XC60 представляют дизельные агрегаты, производительность которых составляет 190 и 235 л.с. Бензиновая линейка XC60 представлена агрегатами мощностью 245 и 320 л.с.
Вторая генерация кроссовера Volvo XC60 построена на фирменной модульной архитектуре SPA. Производитель существенно расширил список оснащения нового кроссовера, теперь он имеет четырехзонный климат-контроль CleanZone, системы автономного управления и предотвращения выезда на встречную полосу.
Транспортное средство доберется до российских дилеров еще через год. Какой ценник получит российская версия нового кроссовера Volvo XC60, неизвестно. Актуальная версия вседорожника сейчас предлагается в РФ по цене от 2 468 000 рублей.
Тем временем новое поколение XC60 доступно для заказа в Швеции, Великобритании и Германии.
Добавим, что официальная презентация нового поколения Volvo XC60 состоялась в марте в рамках Женевского автосалона.
Комплектации и технические характеристики
|Volvo XC60 VOR 2.5 AT 4x4
|Volvo XC60 VOR 2.5 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|2016
|Кузов
|кроссовер
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|249
|249
|Объем двигателя
|2497
|2497
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|полный
|Городской цикл
|11.9
|11.9
|Загородный цикл
|7.2
|7.2
|Смешанный цикл
|9.6
|9.6
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
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