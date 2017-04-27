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27 апреля 2017, 08:27

Первый Volvo XC60 второй генерации сошел с конвейера

С конвейера завода компании Volvo в шведском городе Торсланд сошел первый экземпляр кроссовера Volvo XC60 нового поколения, чем обозначен старт серийного производства вседорожника второй генерации.
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Силовую линейку нового кроссовера Volvo XC60 представляют дизельные агрегаты, производительность которых составляет 190 и 235 л.с. Бензиновая линейка XC60 представлена агрегатами мощностью 245 и 320 л.с.
 
Вторая генерация кроссовера Volvo XC60 построена на фирменной модульной архитектуре SPA. Производитель существенно расширил список оснащения нового кроссовера, теперь он имеет четырехзонный климат-контроль CleanZone, системы автономного управления и предотвращения выезда на встречную полосу.
 
Транспортное средство доберется до российских дилеров еще через год. Какой ценник получит российская версия нового кроссовера Volvo XC60, неизвестно. Актуальная версия вседорожника сейчас предлагается в РФ по цене от 2 468 000 рублей.
 
Тем временем новое поколение XC60 доступно для заказа в Швеции, Великобритании и Германии.
Добавим, что официальная презентация нового поколения Volvo XC60 состоялась в марте в рамках Женевского автосалона.

Комплектации и технические характеристики

Volvo XC60 VOR 2.5 AT 4x4Volvo XC60 VOR 2.5 AT 4x4
Год выпуска, с2015 2015
Год выпуска, по2016 2016
Кузовкроссовер кроссовер
Количество дверей/мест5/5 5/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин249 249
Объем двигателя2497 2497
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая Автоматическая, 6-ступенчатая
Приводполный полный
Городской цикл11.9 11.9
Загородный цикл7.2 7.2
Смешанный цикл9.6 9.6
ТопливоАИ-95 АИ-95
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Светлана
как снять заднее сидение на вольве xc60 ?
порвали кожаную сидушку хочу перешить но не знаю как снять сидение чтоб удобнее было зашивать
Nurik186
Отзыв о Volvo XC60 2013 года
Замечательная машинка, только корпус не выдерал эксплуатацию на российских дорогах (крылья и пороги умерли) . Из-за высокой надежности и неубиваемости комплектующих возникали проблемы с плановым ТО- болты и гайки обламывались. До нее была 244 1980 г.в. Проблемы теже. Великолепная марка!!!
yurii nesterov
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Первый Volvo XC60 второй генерации сошел с конвейера
Силовую линейку нового кроссовера Volvo XC60 представляют дизельные агрегаты, производительность которых составляет 190 и 235 л.с. Бензиновая линейка XC60 представлена агрегатами мощностью 245 и 320 л.с. Вторая генерация кроссовера Volvo XC60 построена на фирменной модульной архитектуре SPA. Производитель существенно расширил список оснащения нового кроссовера, теперь он имеет четырехзонный климат-контроль CleanZone, системы автономного управления и предотвращения выезда на встречную полосу. Транспортное средство доберется до российских дилеров еще через год. Какой ценник получит российская версия нового кроссовера Volvo XC60, неизвестно. Актуальная версия вседорожника сейчас предлагается в РФ по цене от 2 468 000 рублей. Тем временем новое поколение XC60 доступно для заказа в Швеции, Великобритании и Германии.Добавим, что официальная презентация нового поколения Volvo XC60 состоялась в марте в рамках Женевского автосалона.
2017-04-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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