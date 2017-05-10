48
10 мая 2017, 21:44
Пешеходный мост к стадиону на Крестовском «нарядился» в цвета
В Санкт-Петербурге завершена укладка верхнего слоя асфальтобетона на пешеходном мосту с выходом на Крестовский остров в створе Яхтенной улицы. Покрытие уложено с использованием разноцветного асфальта.
Пешеходный тротуар исполнен в синем цвете (асфальт синего цвета применяется в городе на Неве впервые), велосипедная дорожка – в красном, центральная пешеходная зона – в « асфальтовом» черном. Основным отличием производства цветного асфальта от привычного является использование бесцветного вяжущего, в который добавляется красящий пигмент, вместо традиционного чёрного битума.
Ранее мы писали
Для организации пробного пропуска нагрузки готовность пешеходного моста с выходом на Крестовский остров в ...Читать далее
Как информирует пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, технология цветных дорожных покрытий помогает повысить безопасность водителей за счёт цветовой идентификации специальных зон движения, таких как пешеходные переходы, велосипедные дорожки, выделенные дорожные полосы для движения автобусов, парковки и прочее. Цветные поверхности способствуют улучшению видимости в условиях низкой освещённости.
Первопроходцем в Петербурге по проведению экспериментов по производству и укладке цветных асфальтобетонных смесей стала компания «АБЗ-1». В начале 2000-х ею были освоены выпуски литого красного асфальтобетона, из которого были выполнены покрытия на мостах в Екатерининском парке. Сегодня возможно устройство покрытий практически любых цветов, при этом наиболее популярным остаётся красный асфальтобетон.
Справка
Новый мост через р. Большая Невка соединяет южный берег Приморского района в створе Яхтенной улицы с северным берегом Крестовского острова и является самым длинным и самым высоким пешеходным мостом Петербурга. Необходимость его строительства возникла в рамках подготовки инфраструктуры города к мероприятиям Кубка Конфедераций 2017 года и Чемпионату мира 2018 года.
Строительство планировалось вести в рамках инвестиционного проекта, но найти инвестора не удалось. В феврале 2016 года руководители крупнейших петербургских строительных компаний обратились выразили готовность осуществить строительство моста за счет собственных средств и передать его в дар городу.
Читайте по теме
По счетам ГИБДД: сколько тратят на штрафы?
10.05.2017, 09:31
Техника Сапун Горы готовится отпраздновать День Победы
09.05.2017, 07:43
Сам себе мастер: кому нужна аренда сервиса?
05.05.2017, 09:00
Как подготовить автомобиль к летнему сезону
04.05.2017, 17:23
Надо ли обкатывать летние шины сразу после покупки?
28.04.2017, 10:59
Проезд по выделенкам могут сделать свободным
28.04.2017, 09:34
Читайте по теме
По счетам ГИБДД: сколько тратят на штрафы?
10.05.2017, 09:31
Техника Сапун Горы готовится отпраздновать День Победы
09.05.2017, 07:43
Сам себе мастер: кому нужна аренда сервиса?
05.05.2017, 09:00
Как подготовить автомобиль к летнему сезону
04.05.2017, 17:23
Надо ли обкатывать летние шины сразу после покупки?
28.04.2017, 10:59
Проезд по выделенкам могут сделать свободным
28.04.2017, 09:34
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
| Кому: valerijereshev cолидарен с вами во мнение. Поэтому когда покупал первую машину, а это было в конце прошлого года, думал о том, что лучше будет купить подержанную иномарку чем ВАЗ. Покоцать и разбить их мне было бы одинакова жалко. Хоть я и мало думал о том, что могу попасть в ДТП. За рулем я ...
Каско впарили!!!!Никто мне тут так и не ответил, расскажу подробно про то как я в инкоме съездил. Убил все выходные: сначала инфу о них реальную пытался узнать. Нашел отзывы здесь, http:// всеавто-мск.рф, выяснил что знакомый мой тоже там брал машину, Петр, у нас с ним дачи по-соседству. Давай ему звонить ...
1. Некачественное масло 2.Потеря подвижности маслосъемных колец 3.Протечки масла через не плотности 4. Выброс масла в выхлопную трубу через турбину
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное