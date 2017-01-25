25 января 2017, 19:43

Петербург готовится к проведению XI ежегодной Международной конференции AutoInvest 2017

В первых числах весны, с 14 по 16 марта 2017 года в Санкт-Петербурге пройдет XI ежегодная международная конференция по привлечению инвестиций в производство комплектующих для автомобильной промышленности AutoInvest 2017.
  Петербург готовится к проведению XI ежегодной Международной конференции AutoInvest 2017 Петербург готовится к проведению XI ежегодной Международной конференции AutoInvest 2017 Петербург готовится к проведению XI ежегодной Международной конференции AutoInvest 2017 Петербург готовится к проведению XI ежегодной Международной конференции AutoInvest 2017 Петербург готовится к проведению XI ежегодной Международной конференции AutoInvest 2017
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Традиционно конференция проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Правительства Санкт-Петербурга. Место проведения – КВЦ «Экспофорум» (Петербургское шоссе, 64/1).
 
Ежегодно в AutoInvest принимают участие топ-менеджеры ведущих автосборочных и автокомпонентных предприятий, представители федеральных и региональных органов государственной власти, консалтинговых и девелоперских компаний, финансовых и инвестиционных организаций, научно-исследовательских институтов, руководители профильных союзов и ассоциаций из регионов России  и зарубежных стран.
 
Впервые в 2017 году конференция станет частью крупнейшего выставочно-конгрессного мероприятия федерального уровня «Петербургская техническая ярмарка», сохраняя позицию ключевого события автомобильной отрасли.
 
Деловая программа AutoInvest 2017 сфокусирована на 4 ключевых направлениях: 

1. Перспективы расширения российского автоэкспорта
Меры государственной поддержки автопрома. Возможности расширения экспорта автомобильной продукции. Опыт и стратегии автопроизводителей.
2. Применение альтернативных видов топлива 
Газомоторный транспорт. Электромобили. Гибридные автомобили. Рынок беспилотного транспорта.
3. Кластерное развитие автомобильной отрасли
Инвестиционная привлекательность регионов. Парки поставщиков. Механизмы ОЭЗ. Возможности сотрудничества с локальными поставщиками.
4. Стратегии продаж и технологии обслуживания автомобиля
Послепродажное обслуживание. Стратегии развития дилерских центров. Маркетинговые стратегии автопроизводителей. Автосервисный бизнес. IT-технологии для автомобилей.
 
Программа конференции AutoInvest 2017 включает ряд деловых мероприятий: посещение производственных площадок Санкт-Петербурга, биржа деловых контактов и официальная часть с пленарным заседанием и тематическими круглыми столами.
 
Среди приглашенных докладчиков конференции: Александр Морозов, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации; Сергей Мовчан, вице-губернатор Санкт-Петербурга; Николя Мор, президент ОАО «АвтоВАЗ»; Адиль Ширинов, первый вице-президент и исполнительный директор ООО «Форд Соллерс Холдинг»; Чой Донг Ель, генеральный директор ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»; Константин Евстюхин, директор по сопровождению экспортных проектов АО «Российский экспортный центр»; Вячеслав Жигалов, вице-президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры».
 
Регистрация участников по ссылке: www.autoinvest-russia.ru. Успейте подать заявку на первое мероприятие года в российской автомобильной промышленности.

Контактная информация:
Марина Маслова
Специалист по работе с участниками
тел.: +7 960 240 02 50
e-mail: maslova@investa.spb.ru

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Петербург готовится к проведению XI ежегодной Международной конференции AutoInvest 2017
Традиционно конференция проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Правительства Санкт-Петербурга. Место проведения – КВЦ «Экспофорум» (Петербургское шоссе, 64/1). Ежегодно в AutoInvest принимают участие топ-менеджеры ведущих автосборочных и автокомпонентных предприятий, представители федеральных и региональных органов государственной власти, консалтинговых и девелоперских компаний, финансовых и инвестиционных организаций, научно-исследовательских институтов, руководители профильных союзов и ассоциаций из регионов России  и зарубежных стран.  Впервые в 2017 году конференция станет частью крупнейшего выставочно-конгрессного мероприятия федерального уровня «Петербургская техническая ярмарка», сохраняя позицию ключевого события автомобильной отрасли.  Деловая программа AutoInvest 2017 сфокусирована на 4 ключевых направлениях: 1. Перспективы расширения российского автоэкспортаМеры государственной поддержки автопрома. Возможности расширения экспорта автомобильной продукции. Опыт и стратегии автопроизводителей.2. Применение альтернативных видов топлива Газомоторный транспорт. Электромобили. Гибридные автомобили. Рынок беспилотного транспорта.3. Кластерное развитие автомобильной отраслиИнвестиционная привлекательность регионов. Парки поставщиков. Механизмы ОЭЗ. Возможности сотрудничества с локальными поставщиками.4. Стратегии продаж и технологии обслуживания автомобиляПослепродажное обслуживание. Стратегии развития дилерских центров. Маркетинговые стратегии автопроизводителей. Автосервисный бизнес. IT-технологии для автомобилей. Программа конференции AutoInvest 2017 включает ряд деловых мероприятий: посещение производственных площадок Санкт-Петербурга, биржа деловых контактов и официальная часть с пленарным заседанием и тематическими круглыми столами.  Среди приглашенных докладчиков конференции: Александр Морозов, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации; Сергей Мовчан, вице-губернатор Санкт-Петербурга; Николя Мор, президент ОАО «АвтоВАЗ»; Адиль Ширинов, первый вице-президент и исполнительный директор ООО «Форд Соллерс Холдинг»; Чой Донг Ель, генеральный директор ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»; Константин Евстюхин, директор по сопровождению экспортных проектов АО «Российский экспортный центр»; Вячеслав Жигалов, вице-президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Регистрация участников по ссылке: www.autoinvest-russia.ru. Успейте подать заявку на первое мероприятие года в российской автомобильной промышленности.Контактная информация:Марина МасловаСпециалист по работе с участникамител.: +7 960 240 02 50e-mail: maslova@investa.spb.ru
2017-01-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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