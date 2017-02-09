9 февраля 2017, 21:40

Петербург отправится на работу на велосипеде

Завтра, 10 февраля 2017 года, город на Неве в третий раз станет участником международной акции «На работу на велосипеде зимой». Победителем в соревновании станет тот город, в котором большее количество жителей в этот день приедут на место работы или учебы на велосипеде.

Прошлый год принес Санкт-Петербургу 4 место в мире по количеству участников данной зимней акции. Результат опровергает стереотип, что в северных широтах велосипед не может быть достойной альтернативой автотранспорту.

На сей раз сотрудники Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга готовы на личном примере доказать удобство использования велосипеда для рабочих поездок.

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Петербург отправится на работу на велосипеде
Прошлый год принес Санкт-Петербургу 4 место в мире по количеству участников данной зимней акции. Результат опровергает стереотип, что в северных широтах велосипед не может быть достойной альтернативой автотранспорту.На сей раз сотрудники Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга готовы на личном примере доказать удобство использования велосипеда для рабочих поездок.
2017-02-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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