6 июня 2017, 16:49
Петербургские заводы Nissan, Hyundai, Toyota готовятся к отпускам
Автопроизводитеи, чьи площадки расположены в Петербурге или в пригороде, уйдут в отпуска почти одновременно с Ford. График озвучен как СМИ, так и партнерам компаний.
Петербургские заводы автоконцернов Nissan, Hyundai и Toyota, а также действующий в Ленинградской области завод Ford в июле-августе 2017 года остановят конвейеры на период летних коллективных отпусков.
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Автозавод Ford под Петербургом остановит конвейер почти на месяц - каникулы на предприятии начнутся с 16 июля ...Читать далее
Коллективный отпуск на заводе Hyundai начнется 17 июля и продлится 2 недели. В этот период запланированы работы по обслуживанию технологического оборудования. После возобновления производства 31 июля сборка автомобилей будет осуществляться по стандартному графику - в 3 смены 5 дней в неделю.
Рабочие Toyota уйдут в отпуск с 7 августа и будут в нем до 20 августа.
Напомним, что автозавод Ford под Петербургом остановит конвейер почти на месяц - каникулы на предприятии начнутся с 16 июля и продлятся 4 недели, до 14 августа.
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