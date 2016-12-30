Петербургские автозаводы ушли на новогодние каникулы
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Работа на предприятиях возобновится 9 января 2017 года. На одном из них запланировано начало производства нового поколения популярной бюджетной модели.
Toyota в Шушарах прекращает работу 31 декабря, а возобновит 9 января. Мощности завода рассчитаны на выпуск 100 000 автомобилей в год. В 2015 году предприятие выпустило 32 882 транспортных средства.
В компаниях Ford и Nissan аналогичные по продолжительности каникулы. В то же время у их коллег из Hyundai производство приостановлено с 26 декабря, правда, в текущий момент ведется подготовка к старту серийного выпуска модели Solaris новой генерации. На мощностях предприятия собираются бюджетные Solaris и Kia Rio, а также «паркетник» Creta.
Открытие завода Nissan в Петербурге состоялось в июне 2009 года. Мощность завода составляет 100 000 автомобилей в год. Предприятие выпускает модели X-Trail, Pathfinder, Murano и Qashqai. До ноября 2015 года завод также выпускал и Teana, однако ее производство прекратили из-за серьезного сокращения продаж в сегменте D на российском рынке.
Всем привет!
Купил машину год назад 2011г выпуска пробег 160тыш, занимаюсь больше 10 лет грузоперевозками.
Плюсы
Передняя подвеска рессора поперек, мост стоит от 5 тоника, кабина откидывается удобный доступ к двигателю (как на ладони) , двигатель цепной и на шестернях zd30ddti (главное не греть и лить ...
Петербургские автозаводы ушли на новогодние каникулы
Toyota в Шушарах прекращает работу 31 декабря, а возобновит 9 января. Мощности завода рассчитаны на выпуск 100 000 автомобилей в год. В 2015 году предприятие выпустило 32 882 транспортных средства. В компаниях Ford и Nissan аналогичные по продолжительности каникулы. В то же время у их коллег из Hyundai производство приостановлено с 26 декабря, правда, в текущий момент ведется подготовка к старту серийного выпуска модели Solaris новой генерации. На мощностях предприятия собираются бюджетные Solaris и Kia Rio, а также «паркетник» Creta. Открытие завода Nissan в Петербурге состоялось в июне 2009 года. Мощность завода составляет 100 000 автомобилей в год. Предприятие выпускает модели X-Trail, Pathfinder, Murano и Qashqai. До ноября 2015 года завод также выпускал и Teana, однако ее производство прекратили из-за серьезного сокращения продаж в сегменте D на российском рынке.
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