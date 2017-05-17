20
17 мая 2017, 21:10

Петербургские байкеры и автоинспекторы помнят об инвалидах

Петербургская ГИБДД и мотообщественность в лице ведущих байкерских клубов Северной столицы провели акцию для людей с ограниченными возможностями здоровья.
^

В ней приняли участие более 20 мотоциклистов, вторыми номерами у которых выступили люди, которых по традиции принято называть инвалидами.

Проект «Равные дороги» создан Санкт-Петербургской общественной правозащитной организацией инвалидов «На коляске без барьеров» и командой «Белые Ночи». В его рамках создан опытный образец скутера-трайка для инвалида-колясочника, который принял участие в мотопрогулке.

Основная цель проекта – социальная интеграция инвалидов-колясочников в социум, расширение туристических возможностей для инвалидов-колясочников, воспитание толерантности в обществе к людям, передвигающимся в инвалидных колясках.
 

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Посоветуйте кроссовер в районе от 1,3-1,4 млн. руб.
| Кому: golubtsoffНе слышал ни разу, это что за зверь такой? Это кроссовер? Какой пробег сейчас, чем оснащена?
arallov_85
АвтоСпецЦентр Химки | отзывы
Мне понравился сервис шкоды в Химках, но всегда есть к чему стремиться. Свой Рапид полностью обслуживаю у этого дилера, последний раз менял масло по записи. Смогли меня принять позже на 15 минут. Не критично, но хотелось бы минута в минуту отдавать машину и получать. Забрал Рапид кстати в этот раз как ...
Пан Тони
В Крыму начали строительство трассы «Таврида»
"Люди идут навстречу" Знаем, как идут. Вышвырнули на хрен и все дела! Согласно закону.У Керченского моста выселили , после дождика домишки развалились.o
vodkinmotors
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Замедляемся, как в Европе. Скорость в городе снизят?
Тест-драйв Isuzu D-Max: кулак-хлебороб
Нравится ли Вам новый Kia Rio?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 38 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Петербургские байкеры и автоинспекторы помнят об инвалидах
В ней приняли участие более 20 мотоциклистов, вторыми номерами у которых выступили люди, которых по традиции принято называть инвалидами. Проект «Равные дороги» создан Санкт-Петербургской общественной правозащитной организацией инвалидов «На коляске без барьеров» и командой «Белые Ночи». В его рамках создан опытный образец скутера-трайка для инвалида-колясочника, который принял участие в мотопрогулке. Основная цель проекта – социальная интеграция инвалидов-колясочников в социум, расширение туристических возможностей для инвалидов-колясочников, воспитание толерантности в обществе к людям, передвигающимся в инвалидных колясках. 
2017-05-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Набережные Челны Омск Кемерово
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG