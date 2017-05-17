20
17 мая 2017, 21:10
Петербургские байкеры и автоинспекторы помнят об инвалидах
Петербургская ГИБДД и мотообщественность в лице ведущих байкерских клубов Северной столицы провели акцию для людей с ограниченными возможностями здоровья.
В ней приняли участие более 20 мотоциклистов, вторыми номерами у которых выступили люди, которых по традиции принято называть инвалидами.
Проект «Равные дороги» создан Санкт-Петербургской общественной правозащитной организацией инвалидов «На коляске без барьеров» и командой «Белые Ночи». В его рамках создан опытный образец скутера-трайка для инвалида-колясочника, который принял участие в мотопрогулке.
Основная цель проекта – социальная интеграция инвалидов-колясочников в социум, расширение туристических возможностей для инвалидов-колясочников, воспитание толерантности в обществе к людям, передвигающимся в инвалидных колясках.
Читайте по теме
Замедляемся, как в Европе. Скорость в городе снизят?
17.05.2017, 09:05
Спасет ли кузов вашего автомобиля оцинковка?
16.05.2017, 08:31
По счетам ГИБДД: сколько тратят на штрафы?
10.05.2017, 09:31
Техника Сапун Горы готовится отпраздновать День Победы
09.05.2017, 07:43
Сам себе мастер: кому нужна аренда сервиса?
05.05.2017, 09:00
Читайте по теме
Замедляемся, как в Европе. Скорость в городе снизят?
17.05.2017, 09:05
Спасет ли кузов вашего автомобиля оцинковка?
16.05.2017, 08:31
По счетам ГИБДД: сколько тратят на штрафы?
10.05.2017, 09:31
Техника Сапун Горы готовится отпраздновать День Победы
09.05.2017, 07:43
Сам себе мастер: кому нужна аренда сервиса?
05.05.2017, 09:00
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
| Кому: golubtsoffНе слышал ни разу, это что за зверь такой? Это кроссовер? Какой пробег сейчас, чем оснащена?
Мне понравился сервис шкоды в Химках, но всегда есть к чему стремиться. Свой Рапид полностью обслуживаю у этого дилера, последний раз менял масло по записи. Смогли меня принять позже на 15 минут. Не критично, но хотелось бы минута в минуту отдавать машину и получать. Забрал Рапид кстати в этот раз как ...
"Люди идут навстречу" Знаем, как идут. Вышвырнули на хрен и все дела! Согласно закону.У Керченского моста выселили , после дождика домишки развалились.o
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное