Петербургский завод Hyundai восстанавливает объемы производства
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В будущем году предприятие планирует выпустить 220 000 автомобилей - на 13 000 ед. продукции больше, чем в нынешнем, таким образом выйдя на полную мощность.
Показатели уходящего года почти на 10% ниже показателя годичной давности (229,5 тыс. машин). В частности, с конвейера предприятия сошло более 88 тыс. Solaris и более 23 000 Creta. Завод работает 5 дней в неделю в 3 производственные смены, ежедневный объем выпуска превышает 900 автомобилей, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».
Небольшое сокращение объемов производства по сравнению с прошлым годом на предприятии связывают с установкой и наладкой оборудования для запуска новых моделей. Так, в начале августа завод приступил к массовому производству Creta. Для запуска производства автомобиля с новым типом кузова на предприятии было дополнительно установлено 55 новых промышленных роботов, а также была модернизирована линия шасси конвейера цеха сборки.
На экспорт ушло 6 700 автомобилей, что почти на 53% меньше по сравнению с прошлым годом. Первое место по объему экспортных продаж заняли страны Ближнего Востока, суммарный объем вывоза в Египет, Тунис и Ливан превысил 3 000 автомобилей. В конце августа российский завод компании начал поставки выпускаемых автомобилей на новые рынки - в Грузию и Тунис.
С момента запуска производства в январе 2011 года российский завод Hyundai выпустил более 1,2 млн автомобилей.
ИМХО, постоянно где-то читаю, что цены снижают и все такое, но чтобы во всех автосалонах по моему фигня. Лучше всего смотреть всю инфу непосредственно на сайте автосалона в который вы собираетесь обращаться, тогда точно будет актуальная информация
| Верна отличный бюджетный автомобиль, проблема с ЭУР решена путем замены датчика при чем за счет дилера и производителя.
Алекасей как решить проблему с эур у дилера . И хотелось знать где можно датчики для эур . angelina19.10.09@mail.ru
Петербургский завод Hyundai восстанавливает объемы производства
Показатели уходящего года почти на 10% ниже показателя годичной давности (229,5 тыс. машин). В частности, с конвейера предприятия сошло более 88 тыс. Solaris и более 23 000 Creta. Завод работает 5 дней в неделю в 3 производственные смены, ежедневный объем выпуска превышает 900 автомобилей, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Небольшое сокращение объемов производства по сравнению с прошлым годом на предприятии связывают с установкой и наладкой оборудования для запуска новых моделей. Так, в начале августа завод приступил к массовому производству Creta. Для запуска производства автомобиля с новым типом кузова на предприятии было дополнительно установлено 55 новых промышленных роботов, а также была модернизирована линия шасси конвейера цеха сборки. На экспорт ушло 6 700 автомобилей, что почти на 53% меньше по сравнению с прошлым годом. Первое место по объему экспортных продаж заняли страны Ближнего Востока, суммарный объем вывоза в Египет, Тунис и Ливан превысил 3 000 автомобилей. В конце августа российский завод компании начал поставки выпускаемых автомобилей на новые рынки - в Грузию и Тунис. С момента запуска производства в январе 2011 года российский завод Hyundai выпустил более 1,2 млн автомобилей.
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