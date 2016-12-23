23 декабря 2016, 16:01

Петербургский завод Hyundai восстанавливает объемы производства

В будущем году предприятие планирует выпустить 220 000 автомобилей - на 13 000 ед. продукции больше, чем в нынешнем, таким образом выйдя на полную мощность.
Показатели уходящего года почти на 10% ниже показателя годичной давности (229,5 тыс. машин). В частности, с конвейера предприятия сошло более 88 тыс. Solaris и более 23 000 Creta. Завод работает 5 дней в неделю в 3 производственные смены, ежедневный объем выпуска превышает 900 автомобилей, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».
 
Небольшое сокращение объемов производства по сравнению с прошлым годом на предприятии связывают с установкой и наладкой оборудования для запуска новых моделей. Так, в начале августа завод приступил к массовому производству Creta. Для запуска производства автомобиля с новым типом кузова на предприятии было дополнительно установлено 55 новых промышленных роботов, а также была модернизирована линия шасси конвейера цеха сборки.
  
На экспорт ушло 6 700 автомобилей, что почти на 53% меньше по сравнению с прошлым годом. Первое место по объему экспортных продаж заняли страны Ближнего Востока, суммарный объем вывоза в Египет, Тунис и Ливан превысил 3 000 автомобилей. В конце августа российский завод компании начал поставки выпускаемых автомобилей на новые рынки - в Грузию и Тунис.
 
С момента запуска производства в январе 2011 года российский завод Hyundai выпустил более 1,2 млн автомобилей.
Купить авто Хендай

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Hyundai HD 72
| Подскажите пожалуйста с сапуна гонит масло в чем проблема? Нужно подкачать колёса.
Димарик
Форум Hyundai Solaris
ИМХО, постоянно где-то читаю, что цены снижают и все такое, но чтобы во всех автосалонах по моему фигня. Лучше всего смотреть всю инфу непосредственно на сайте автосалона в который вы собираетесь обращаться, тогда точно будет актуальная информация
Shadept
Форум Hyundai Verna
| Верна отличный бюджетный автомобиль, проблема с ЭУР решена путем замены датчика при чем за счет дилера и производителя. Алекасей как решить проблему с эур у дилера . И хотелось знать где можно датчики для эур . angelina19.10.09@mail.ru
Эдуард
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Hyundai Автомудрость Hyundai АвтоПитер Hyundai Дизайн и тюнинг Hyundai Новинки и концепт кары Hyundai Новости и акции автосалонов Hyundai Автосалоны и дилеры марки Hyundai Аренда и прокат авто марки Hyundai Автоклубы и форумы автозавчастей марки Hyundai Автосервисы и магазины автозапчастей марки Hyundai
Главные материалы
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
Прощайте, иномарки. Какие машины больше не купим?
Удовлетворяет ли вас качество российских авто?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Chevrolet Traverse и еще 38 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 24 модели
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Петербургский завод Hyundai восстанавливает объемы производства
Показатели уходящего года почти на 10% ниже показателя годичной давности (229,5 тыс. машин). В частности, с конвейера предприятия сошло более 88 тыс. Solaris и более 23 000 Creta. Завод работает 5 дней в неделю в 3 производственные смены, ежедневный объем выпуска превышает 900 автомобилей, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Небольшое сокращение объемов производства по сравнению с прошлым годом на предприятии связывают с установкой и наладкой оборудования для запуска новых моделей. Так, в начале августа завод приступил к массовому производству Creta. Для запуска производства автомобиля с новым типом кузова на предприятии было дополнительно установлено 55 новых промышленных роботов, а также была модернизирована линия шасси конвейера цеха сборки.  На экспорт ушло 6 700 автомобилей, что почти на 53% меньше по сравнению с прошлым годом. Первое место по объему экспортных продаж заняли страны Ближнего Востока, суммарный объем вывоза в Египет, Тунис и Ливан превысил 3 000 автомобилей. В конце августа российский завод компании начал поставки выпускаемых автомобилей на новые рынки - в Грузию и Тунис. С момента запуска производства в январе 2011 года российский завод Hyundai выпустил более 1,2 млн автомобилей.
2016-12-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2016 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG