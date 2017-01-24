Петербургский завод Nissan увеличил производство на 8 %
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По данным российского офиса компании Nissan, на заводе бренда в Санкт-Петербурге в прошлом году произведено 36 464 автомобиля. Отмечается, что такие показатели на 8 % выше результатов 2015 года, когда на заводе произвели 33 822 автомобиля.
Представители российского подразделения бренда уточнили, что увеличение показателей производства, прежде всего, связано с началом сборки обновленных моделей Qashqai и Murano. В 2016 году завод в Санкт-Петербурге отметил 10-летие, а также начал программу экспорта в страны Европы.
По информации агентства «Автостат Инфо», на автомобильном рынке России за год продано более 68 990 автомобилей Nissan, что на 7,5 % меньше показателей 2015 года. Лидером стал внедорожник X-Trail, обладателями которого в минувшем году стали 18 165 человек.
Каждую субботу мы с друзьями ходим в баню попариться, очень хорошо после нее, если конечно с алкоголем не переусердствовать, а то потом на утро не очень хорошо, после последней бани все выходные проболел похмельем.
Петербургский завод Nissan увеличил производство на 8 %
Представители российского подразделения бренда уточнили, что увеличение показателей производства, прежде всего, связано с началом сборки обновленных моделей Qashqai и Murano. В 2016 году завод в Санкт-Петербурге отметил 10-летие, а также начал программу экспорта в страны Европы. По информации агентства «Автостат Инфо», на автомобильном рынке России за год продано более 68 990 автомобилей Nissan, что на 7,5 % меньше показателей 2015 года. Лидером стал внедорожник X-Trail, обладателями которого в минувшем году стали 18 165 человек.
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