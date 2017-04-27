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27 апреля 2017, 09:29

Петербуржцы поехали по Дунайскому путепроводу

В Санкт-Петербурге открыли движение по путепроводной развязке на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом. Объект позволит значительно улучшить дорожную обстановку в районе двух важнейших городских магистралей.
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Петербуржцы поехали по Дунайскому путепроводу

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По словам губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, генеральный подрядчик построил объект в короткие сроки, без остановки движения по основным магистралям. Район, в котором расположена Дунайская развязка, стремительно развивается.

Здесь находится множество логистических и транспортных компаний, крупных предприятий и торговых центров, пролегают пути в аэропорт и морской порт. Рядом находятся КАД и ЗСД, строится скоростная магистраль М-11.

Развязка построена в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу и Кубку Конфедераций. Окончательно весь объект будет сдан к 30 июня.

Длина 2-уровневой 6-полосной развязки составляет 1 321 метр. Архитектурное решение выполнено в виде 8 пилонов с вантовой системой. В ее состав будут входить 21 съезд, а также 5 подземных пешеходных переходов (они еще не введены в эксплуатацию), лестничные сходы и платформы для маломобильных групп населения. Развязка будет иметь архитектурно-художественную подсветку.

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Петербуржцы поехали по Дунайскому путепроводу
{{material_118905}}По словам губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, генеральный подрядчик построил объект в короткие сроки, без остановки движения по основным магистралям. Район, в котором расположена Дунайская развязка, стремительно развивается.Здесь находится множество логистических и транспортных компаний, крупных предприятий и торговых центров, пролегают пути в аэропорт и морской порт. Рядом находятся КАД и ЗСД, строится скоростная магистраль М-11.Развязка построена в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу и Кубку Конфедераций. Окончательно весь объект будет сдан к 30 июня.Длина 2-уровневой 6-полосной развязки составляет 1 321 метр. Архитектурное решение выполнено в виде 8 пилонов с вантовой системой. В ее состав будут входить 21 съезд, а также 5 подземных пешеходных переходов (они еще не введены в эксплуатацию), лестничные сходы и платформы для маломобильных групп населения. Развязка будет иметь архитектурно-художественную подсветку.
2017-04-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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