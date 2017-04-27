Петербуржцы поехали по Дунайскому путепроводу
По словам губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, генеральный подрядчик построил объект в короткие сроки, без остановки движения по основным магистралям. Район, в котором расположена Дунайская развязка, стремительно развивается.
Здесь находится множество логистических и транспортных компаний, крупных предприятий и торговых центров, пролегают пути в аэропорт и морской порт. Рядом находятся КАД и ЗСД, строится скоростная магистраль М-11.
Развязка построена в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу и Кубку Конфедераций. Окончательно весь объект будет сдан к 30 июня.
Длина 2-уровневой 6-полосной развязки составляет 1 321 метр. Архитектурное решение выполнено в виде 8 пилонов с вантовой системой. В ее состав будут входить 21 съезд, а также 5 подземных пешеходных переходов (они еще не введены в эксплуатацию), лестничные сходы и платформы для маломобильных групп населения. Развязка будет иметь архитектурно-художественную подсветку.
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