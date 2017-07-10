10 июля 2017, 18:12
Петербуржцы смогут окунуться в атмосферу 60-х годов
Знаменитый ретро-трамвай «Стиляга 21 века» из Музея транспорта отправится в путешествие по времени и пространству – в Ленинград 60-х. Гостям о той эпохе расскажут музыканты. Отечественные и зарубежные хиты дополнят экскурсию по Ленинграду шестидесятых.
Шестидесятые для Ленинграда – это новые станции метро, кардинальная перестройка мостов, Дворец спорта Юбилейный и много другое. Это программа «Время», с ее знаменитым «Время вперед». Это знаменитые хиты, многие из которых по-прежнему любимы и популярны. Это необычные линии трамвая ЛМ-57, в которых застыла эпоха 60-х, застыли мечты о светлом и комфортном будущем в трудном и трудовом настоящем.
Это путешествие подарит возможность окунуться в атмосферу прошлого века под ритмы зажигательных хитов. Каждый сможет почувствовать себя героем фильма «Стиляги».
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Я присоеденяюсь к любителям шиповки. Дороги у нас чаще обледеневшие чем чищенные, поэтому без шипов ни куда.
Если подобрать коврики в размер то они ни когда скользить не будут.
можно, только не удивляйся когда на первом же повороте днище провалится например) )
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