10 июля 2017, 18:12

Петербуржцы смогут окунуться в атмосферу 60-х годов

Знаменитый ретро-трамвай «Стиляга 21 века» из Музея транспорта отправится в путешествие по времени и пространству – в Ленинград 60-х. Гостям о той эпохе расскажут музыканты. Отечественные и зарубежные хиты дополнят экскурсию по Ленинграду шестидесятых.
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Шестидесятые для Ленинграда – это новые станции метро, кардинальная перестройка мостов, Дворец спорта Юбилейный и много другое. Это программа «Время», с ее знаменитым «Время вперед». Это знаменитые хиты, многие из которых по-прежнему любимы и популярны. Это необычные линии трамвая ЛМ-57, в которых застыла эпоха 60-х, застыли мечты о светлом и комфортном будущем в трудном и трудовом настоящем.

Это путешествие подарит возможность окунуться в атмосферу прошлого века под ритмы зажигательных хитов. Каждый сможет почувствовать себя героем фильма «Стиляги».

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Отзывы по теме
Липучка vs Шиповка
Я присоеденяюсь к любителям шиповки. Дороги у нас чаще обледеневшие чем чищенные, поэтому без шипов ни куда.
Кроко_Дилл
Коврик под ногами водителя постоянно перемещается
Если подобрать коврики в размер то они ни когда скользить не будут.
Кроко_Дилл
Покупка не дорого автомобиля
можно, только не удивляйся когда на первом же повороте днище провалится например) )
Кроко_Дилл
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Петербуржцы смогут окунуться в атмосферу 60-х годов
Шестидесятые для Ленинграда – это новые станции метро, кардинальная перестройка мостов, Дворец спорта Юбилейный и много другое. Это программа «Время», с ее знаменитым «Время вперед». Это знаменитые хиты, многие из которых по-прежнему любимы и популярны. Это необычные линии трамвая ЛМ-57, в которых застыла эпоха 60-х, застыли мечты о светлом и комфортном будущем в трудном и трудовом настоящем.Это путешествие подарит возможность окунуться в атмосферу прошлого века под ритмы зажигательных хитов. Каждый сможет почувствовать себя героем фильма «Стиляги».
2017-07-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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