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28 мая 2017, 18:50

Петербуржец «поднимал себе настроение», стреляя по автомобилю

Петербургские полицейские задержали гражданина, который на прошлой неделе стрелял из пневматического пистолета по автомобилю. Оригинальное, мягко скажем, поведение подозреваемый объяснил действием алкоголя и желанием «поднять себе настроение».
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«Веселился» 28-летний петербуржец в Приморском районе города, у дома 24/2 на Серебристом бульваре. Его изобличили в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из окна свой квартиры несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в припаркованный под окнами автомобиль.

Теперь же в отношении «оптимиста» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). К тому же, избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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Петербуржец «поднимал себе настроение», стреляя по автомобилю
«Веселился» 28-летний петербуржец в Приморском районе города, у дома 24/2 на Серебристом бульваре. Его изобличили в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из окна свой квартиры несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в припаркованный под окнами автомобиль.Теперь же в отношении «оптимиста» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). К тому же, избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.
2017-05-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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