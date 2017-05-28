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28 мая 2017, 18:50
Петербуржец «поднимал себе настроение», стреляя по автомобилю
Петербургские полицейские задержали гражданина, который на прошлой неделе стрелял из пневматического пистолета по автомобилю. Оригинальное, мягко скажем, поведение подозреваемый объяснил действием алкоголя и желанием «поднять себе настроение».
«Веселился» 28-летний петербуржец в Приморском районе города, у дома 24/2 на Серебристом бульваре. Его изобличили в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из окна свой квартиры несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в припаркованный под окнами автомобиль.
Теперь же в отношении «оптимиста» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). К тому же, избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.
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